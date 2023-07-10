Предоставление юрлицом документов для подтверждения сведений о КБВ и структуре собственности – какой порядок

Утвержден Порядок предоставления юрлицом пояснений/документов для подтверждения сведений о КБВ и структуре собственности в случае обнаружения возможной недостоверности информации.

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7 июля 2023 года опубликован Приказ Министерства юстиции Украины № 2211/5 от 14.06.2023, которым утвержден «Порядок предоставления юридическим лицом объяснений и/или документов для подтверждения сведений о конечном бенефициарном владельце и/или структуре собственности юридического лица, а также порядок их рассмотрения » во исполнение положений статьи 5-1 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

«Порядок визначає процедуру надання юридичною особою державному реєстратору юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – державний реєстратор) пояснень та/або документів для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (далі – КБВ) та/або структуру власності юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – Єдиний державний реєстр), у випадку виявлення можливої недостовірності інформації про КБВ та/або структуру власності юридичної особи, а також порядок їх розгляду державним реєстратором, а саме:

– державний реєстратор протягом 3 робочих днів з дати внесення до Єдиного державного реєстру відмітки про можливу недостовірність інформації про КБВ та/або структуру власності юридичної особи направляє юридичній особі вимогу;

– вимога підписується державним реєстратором та направляється за місцезнаходженням юридичної особи, вказаним у Єдиному державному реєстрі, рекомендованим поштовим відправленням або поштовим відправленням з оголошеною цінністю з повідомленням про вручення;

– юридична особа протягом 10 робочих днів з дня отримання вимоги повинна надати державному реєстратору пояснення та документи для підтвердження відомостей про КБВ та/або структуру власності юридичної особи;

– пояснення разом з підтвердними документами надаються або надсилаються (рекомендованим поштовим відправленням з повідомленням про вручення) юридичною особою державному реєстратору у паперовій формі;

– державний реєстратор протягом 2 робочих днів після отримання від юридичної особи пояснень та підтвердних документів розглядає їх.

Цей наказ набирає чинності через 10 днів з дня його офіційного опублікування, тобто 17 липня 2023 року», - объяснили в Нотариальной палате Украины.

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