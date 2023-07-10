Надання юрособою документів для підтвердження відомостей про КБВ та структуру власності – який порядок

Затверджено Порядок надання юрособою пояснень/документів для підтвердження відомостей про КБВ та структуру власності у випадку виявлення можливої недостовірності інформації.

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7 липня 2023 року опубліковано Наказ Міністерства юстиції України № 2211/5 від 14.06.2023, яким затверджено «Порядок надання юридичною особою пояснень та/або документів для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника та/або структуру власності юридичної особи, а також порядок їх розгляду» на виконання положень статті 5-1 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

«Порядок визначає процедуру надання юридичною особою державному реєстратору юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – державний реєстратор) пояснень та/або документів для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (далі – КБВ) та/або структуру власності юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – Єдиний державний реєстр), у випадку виявлення можливої недостовірності інформації про КБВ та/або структуру власності юридичної особи, а також порядок їх розгляду державним реєстратором, а саме:

– державний реєстратор протягом 3 робочих днів з дати внесення до Єдиного державного реєстру відмітки про можливу недостовірність інформації про КБВ та/або структуру власності юридичної особи направляє юридичній особі вимогу;

– вимога підписується державним реєстратором та направляється за місцезнаходженням юридичної особи, вказаним у Єдиному державному реєстрі, рекомендованим поштовим відправленням або поштовим відправленням з оголошеною цінністю з повідомленням про вручення;

– юридична особа протягом 10 робочих днів з дня отримання вимоги повинна надати державному реєстратору пояснення та документи для підтвердження відомостей про КБВ та/або структуру власності юридичної особи;

– пояснення разом з підтвердними документами надаються або надсилаються (рекомендованим поштовим відправленням з повідомленням про вручення) юридичною особою державному реєстратору у паперовій формі;

– державний реєстратор протягом 2 робочих днів після отримання від юридичної особи пояснень та підтвердних документів розглядає їх.

Цей наказ набирає чинності через 10 днів з дня його офіційного опублікування, тобто 17 липня 2023 року», - пояснили у Нотаріальній палаті України.

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