Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
У Верховному Суді пояснили, яка трансформація може чекати Велику Палату Верховного Суду

Нівелювати роботу Великої Палати без негативних наслідків для справ, де КАС ВС є першою інстанцією, неможливо, - Станіслав Кравченко.

В НБУ розповіли, коли можуть з’явитися передумови для переходу до плаваючого курсу гривні

За оцінками регулятора передумови для переходу до плаваючого курсу гривні можуть з’явитися через 9-18 місяців.

Кабмін взяв на себе зобов'язання щодо відновлення декларування активів, — представник МВФ в Україні

Уряд взяв на себе зобов'язання щодо просування найважливіших реформ у сфері управління та боротьби з корупцією, у тому числі щодо декларування активів, боротьби з відмиванням грошей та САП.

Суддя добровільно набув громадянство РФ, але роками отримував суддівську винагороду

Суддя Віталій Снегірьов зараз займається бізнесом у Луганську

Більшість та опозиція хочуть відкликати нардепа від ОПЗЖ  Шуфрича з посади очільника комітету з питань свободи слова

Група нардепів з фракції «Європейська солідарність» серед яких Артур Герасимов та Ірина Геращенко пропонують колегам відкликати з посади очільника комітету з питань свободи слова Нестора Шуфрича, аналогічний документ має намір  внести на розгляд сесійної зали і нардеп від «Слуги народу» Мар’яна Безугла.

  1. В Україні

Надання юрособою документів для підтвердження відомостей про КБВ та структуру власності – який порядок

16:45, 10 липня 2023
Затверджено Порядок надання юрособою пояснень/документів для підтвердження відомостей про КБВ та структуру власності у випадку виявлення можливої недостовірності інформації.
Надання юрособою документів для підтвердження відомостей про КБВ та структуру власності – який порядок
Зображення: freepik.com
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

7 липня 2023 року опубліковано Наказ Міністерства юстиції України № 2211/5 від 14.06.2023, яким затверджено «Порядок надання юридичною особою пояснень та/або документів для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника та/або структуру власності юридичної особи, а також порядок їх розгляду» на виконання положень статті 5-1 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

«Порядок визначає процедуру надання юридичною особою державному реєстратору юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – державний реєстратор) пояснень та/або документів для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (далі – КБВ) та/або структуру власності юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – Єдиний державний реєстр), у випадку виявлення можливої недостовірності інформації про КБВ та/або структуру власності юридичної особи, а також порядок їх розгляду державним реєстратором, а саме:

– державний реєстратор протягом 3 робочих днів з дати внесення до Єдиного державного реєстру відмітки про можливу недостовірність інформації про КБВ та/або структуру власності юридичної особи направляє юридичній особі вимогу;

– вимога підписується державним реєстратором та направляється за місцезнаходженням юридичної особи, вказаним у Єдиному державному реєстрі, рекомендованим поштовим відправленням або поштовим відправленням з оголошеною цінністю з повідомленням про вручення;

– юридична особа протягом 10 робочих днів з дня отримання вимоги повинна надати державному реєстратору пояснення та документи для підтвердження відомостей про КБВ та/або структуру власності юридичної особи;

– пояснення разом з підтвердними документами надаються або надсилаються (рекомендованим поштовим відправленням з повідомленням про вручення) юридичною особою державному реєстратору у паперовій формі;

– державний реєстратор протягом 2 робочих днів після отримання від юридичної особи пояснень та підтвердних документів розглядає їх.

Цей наказ набирає чинності через 10 днів з дня його офіційного опублікування, тобто 17 липня 2023 року», - пояснили у Нотаріальній палаті України.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій

Читайте також
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Петро Панталієнко
    Петро Панталієнко
    суддя Верховного Суду України у відставці
  • Юрій Пасічник
    Юрій Пасічник
    заступник голови Кіровоградського окружного адміністративного суду