Правительство создало рабочую группу для подготовки плана мероприятий по реализации программы европейских реформ

По словам главы правительства Дениса Шмыгаля, создание рабочей группы важно для трансформации и быстрой готовности Украины вступить в ЕС.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что правительство уже готовится к финансированию бюджета на следующий год. Активно ведется работа с партнерами, в первую очередь с ЕС, странами G7 и международными финансовыми организациями. Об этом сообщает Правительственный портал.

«Европейский Союз запускает четырехлетнюю программу в 50 млрд евро, которая, в частности, призвана помочь финансировать дефицит бюджета. Эта программа Ukraine Facility также поможет нам реализовывать программу европейских реформ и изменений», — отметил глава правительства.

Для эффективной работы программы Правительство во время заседания 14 июля создало Межведомственную рабочую группу по подготовке соответствующего плана мероприятий. Как подчеркнул Премьер-министр, это важно для трансформации и быстрой готовности Украины вступить в Европейский Союз.

Ранее сообщалось, что Украина должна выполнить условия для приглашения в НАТО: при чем здесь судейская добропорядочность и борьба с коррупцией.

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