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Мінекономіки пропонує підвищити мінімальні ціни на вино на 62%, а на сидр – до 71%

Як зауважує у пояснювальній записці міністр економіки Юлія Свириденко, збільшення цін на алкогольні напої дозволить зменшити кількість смертей від алкоголю.

Верховна Рада схвалила за основу проект про зупинення строків позовної давності та зміну порядку відкриття спадщини

Автори пропонують визначити у перехідних положеннях до Цивільного кодексу, що у період дії в Україні воєнного, надзвичайного стану строки позовної давності, встановлені ЦК, зупиняються на строк дії такого стану.

Верховна Рада внесла зміни до ЦК та Сімейного кодексу щодо захисту речових прав на нерухомість, що належать дітям та підопічним особам

Закон спрямовано на посилення захисту прав та інтересів дітей та підопічних при вчиненні батьками (усиновлювачами) або опікунами від їх імені або в їх інтересах правочинів.

В Раді залишилося 404 депутати

Депутати достроково припинили повноваження нардепки, обраної від забороненої партії ОПЗЖ Тетяни Плачкової. Таким чином, у Раді IX скликання тепер 404 депутати.

Комітет обговорив відкриття публічного доступу до Реєстру арештованих активів з новою очільницею АРМА Оленою Думою

Голова антикорупційного Комітету Верховної Ради Анастасія Радіна підкреслила, що для відкриття публічного доступу до Реєстру арештованих активів не потрібен дозвіл Кабміну.

  1. В Україні

Уряд створив робочу групу для підготовки плану заходів з реалізації програми європейських реформ

20:13, 14 липня 2023
За словам очільника Уряду Дениса Шмигаля, створення робочої групи важливо для трансформації та швидкої готовності України вступити в ЄС.
Уряд створив робочу групу для підготовки плану заходів з реалізації програми європейських реформ
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Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Уряд вже готується до фінансування бюджету на наступний рік. Активно ведеться робота з партнерами, насамперед із ЄС, країнами G7 та міжнародними фінансовими організаціями. Про це інформує Урядовий портал.

 «Європейський Союз запускає чотирирічну програму на 50 млрд євро, яка, зокрема, покликана допомогти фінансувати дефіцит бюджету. Ця програма Ukraine Facility також допоможе нам реалізовувати програму європейських реформ та змін», — зауважив очільник Уряду.

Для ефективної роботи програми Уряд під час засідання 14 липня створив Міжвідомчу робочу групу з питань підготовки відповідного плану заходів. Як наголосив Прем’єр-міністр, це важливо для трансформації та швидкої готовності України вступити в Європейський Союз.

Раніше ми писали, що Україна повинна виконати умови для запрошення до НАТО: до чого тут суддівська доброчесність та боротьба з корупцією.

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