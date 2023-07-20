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  1. В Украине

В Днепре чиновница Укрзализныци готовила воздушный удар рф по логистическим путям ВСУ

10:58, 20 июля 2023
Злоумышленница собирала разведданные о местах базирования ВСУ на территории областного центра.
В Днепре чиновница Укрзализныци готовила воздушный удар рф по логистическим путям ВСУ
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Служба безопасности Украины сообщила, что в Днепре задержали еще одну информаторку российских оккупантов, которой оказалась чиновница местного подразделения Укрзализныци. Женщину враг привлек к сотрудничеству в начале этого года. Об этом говорится на официальном сайте спецслужбы.

Отмечается, что по указанию российского куратора она собирала разведданные о местах базирования ВСУ на территории областного центра.

«Развединформация потребовалась рашистам для подготовки прицельных воздушных атак по стратегически важным объектам транспортной инфраструктуры Украины.

Впрочем, сотрудники СБУ сработали на опережение и помешали реализации враждебных планов – злоумышленница была своевременно разоблачена и задержана по месту ее жительства», - говорится в сообщении.

По данным следствия, информатор рф была на «прямой» связи с кадровым российским военным, находившимся на временно оккупированной части Донбасса.

Для сбора разведданных женщина объезжала город на общественном транспорте и скрыто фотографировала украинские объекты.

Во время обыска по месту жительства задержанной обнаружен мобильный телефон, который она использовала для коммуникации с российским куратором.

Злоумышленницы уже сообщили о подозрении. Она находится под стражей.

Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Женщине грозит до 8 лет тюрьмы.

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