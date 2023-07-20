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  1. В Україні

У Дніпрі посадовиця Укрзалізниці готувала повітряний удар рф по логістичних шляхах ЗСУ

10:58, 20 липня 2023
Зловмисниця збирала розвіддані про місця базування ЗСУ на території обласного центру.
У Дніпрі посадовиця Укрзалізниці готувала повітряний удар рф по логістичних шляхах ЗСУ
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Служба безпеки України повідомила, що у Дніпрі затримали ще одну інформаторку російських окупантів, якою виявилась посадовиця місцевого підрозділу Укрзалізниці. Жінку ворог залучив до співпраці на початку цього року. Про це йдеться на офіційному сайті спецслужби.

Зазначається, що за вказівкою російського куратора вона збирала розвіддані про місця базування ЗСУ на території обласного центру.

«Розвідінформація потрібна була рашистам для підготовки прицільних повітряних атак по стратегічно важливих об’єктах транспортної інфраструктури України.

Втім, співробітники СБУ спрацювали на випередження і завадили реалізації ворожих планів – зловмисницю було своєчасно викрито і затримано за місцем її проживання», - сказано у повідомленні.

За даними слідства, інформаторка рф була на «прямому» зв’язку з кадровим російським військовим, який перебував на тимчасово окупованій частині Донеччини.

Для збору розвідданих жінка об’їжджала місто на громадському транспорті й приховано робила фото українських об’єктів.

Під час обшуку за місцем проживання затриманої виявлено мобільний телефон, який вона використовувала для комунікації з російським «куратором».

Зловмисниці вже повідомили про підозру. Наразі вона знаходиться під вартою.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Жінці загрожує до 8 років тюрми.

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