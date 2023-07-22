Как вернуть переплату за газ: подробности

Украинцы, которые имеют переплату за газ или же ошибочно уплатили за его потребление, могут вернуть деньги.

Украинцы могут вернуть деньги за газ, если сменили поставщика газа, но оплатили счета за потребленное голубое топливо предыдущей компании, – сообщает пресс-служба Нафтогаза.

В такой ситуации советуют:

обратиться лично к предыдущей газоснабжающей компании и написать заявление на возврат переплаты;

предыдущая газоснабжающая компания в течение 5 рабочих дней должна предоставить вам ответ и вернуть переплату;

Важно, что только клиент имеет право забрать свою переплату у предыдущего поставщика газа. Действенного механизма по переводу средств или взаиморасчетов между поставщиками, к сожалению, не существует.

В случае игнорирования предыдущим поставщиком письменного требования о возврате переплаты потребителю, последний имеет право на получение компенсации в размерах и порядке установленных Минимальными стандартами и требованиями к качеству обслуживания потребителей и поставки природного газа, утвержденных постановлением НКРЕКП от 21.09.2017 года № 1156.

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