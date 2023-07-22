Как вернуть переплату за газ: подробности

Украинцы могут вернуть деньги за газ, если сменили поставщика газа, но оплатили счета за потребленное голубое топливо предыдущей компании, – сообщает пресс-служба Нафтогаза.
В такой ситуации советуют:
- обратиться лично к предыдущей газоснабжающей компании и написать заявление на возврат переплаты;
- предыдущая газоснабжающая компания в течение 5 рабочих дней должна предоставить вам ответ и вернуть переплату;
Важно, что только клиент имеет право забрать свою переплату у предыдущего поставщика газа. Действенного механизма по переводу средств или взаиморасчетов между поставщиками, к сожалению, не существует.
В случае игнорирования предыдущим поставщиком письменного требования о возврате переплаты потребителю, последний имеет право на получение компенсации в размерах и порядке установленных Минимальными стандартами и требованиями к качеству обслуживания потребителей и поставки природного газа, утвержденных постановлением НКРЕКП от 21.09.2017 года № 1156.
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