Як повернути переплату за газ: деталі

Українці, які мають переплату за газ або ж помилково сплатили за його споживання, можуть повернути гроші.

Українці можуть повернути гроші за газ, якщо змінили постачальника газу, але оплатили рахунки за спожите блакитне паливо попередній компанії, – повідомляє пресслужба Нафтогазу.

У такій ситуації радять:

звернутися особисто до попередньої газопостачальної компанії і написати заяву на повернення переплати;

попередня газопостачальна компанія протягом 5 робочих днів має надати вам відповідь та повернути переплату;

Важливо, що лише клієнт має право забрати свою переплату у попереднього постачальника газу. Дієвого механізму щодо переводу коштів або взаєморозрахунків між постачальниками, на жаль, не існує.

У разі ігнорування попереднім постачальником письмової вимоги щодо повернення переплати споживачу, останній має право на отримання компенсації у розмірах та порядку встановлених Мінімальними стандартами та вимогами до якості обслуговування споживачів та постачання природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 21.09.2017 року № 1156.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.