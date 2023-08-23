Президент Португалии впервые прибыл в Украину

Президент Португалии сегодня прибыл в Киев, чтобы продемонстрировать солидарность Республики с Украиной и отпраздновать 32-ю годовщину независимости.

Источник фото: CNN

Президент Португалии Марсело Ребелу де Соуза прибыл в Киев с двухдневным визитом, который совпадает с празднованием 32-й годовщины независимости Украины, – сообщает CNN.

Марселу Ребелу де Соуза сошел на железнодорожном вокзале Киев-Пассажирский в Киеве в сопровождении министра иностранных дел Жоау Гомеша Кравинью, руководителя аппарата президента Фернанду Фрутуозо де Мело, послов Марии Амелии Пайвы и Жоржи Силвы Лопеса, бывшего лидера ПС Жоау Суареса, историка Жозе Пачеко Перейры и бизнесмена Луиса Дельгадо.

Глава государства отметил, что «все, что является фундаментальным – а все является фундаментальным на данный момент - в жизни Украины, является фундаментальным и в жизни Португалии».

Президент республики Португалия заявил, что находится в Киеве, чтобы поддержать португальскую солидарность с Украиной, а также принять участие в торжествах по случаю Дня Независимости, которые состоятся в четверг.

«Цель является многогранной. Во-первых, продолжить португальское присутствие. Премьер-министр был здесь, председатель Ассамблеи Республики был здесь, министр иностранных дел был здесь несколько раз, а теперь приехал президент Республики. Португалия здесь, чтобы продемонстрировать свою солидарность во всех сферах», – сказал Марсело Ребелу де Соуза после высадки на железнодорожной станции Киев-Пассажирский.

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