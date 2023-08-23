Президент Португалії вперше прибув в Україну

Президент Португалії сьогодні прибув до Києва, щоб продемонструвати солідарність Республіки з Україною та відсвяткувати 32-у річницю незалежності.

Джерело фото: CNN

Президент Португалії Марсело Ребелу де Соуза прибув до Києва з дводенним візитом, який збігається з відзначенням 32-ї річниці незалежності України, – повідомляє CNN.

Марселу Ребелу де Соуза зійшов на залізничному вокзалі Київ-Пасажирський у Києві у супроводі міністра закордонних справ Жоау Гомеша Кравінью, керівника апарату президента Фернанду Фрутуозо де Мело, послів Марії Амелії Пайви та Жоржі Сілви Лопеса, колишнього лідера ПС Жоау Суареса, історика Жозе Пачеко Перейри та бізнесмена Луїса Дельгадо.

Глава держави зазначив, що «все, що є фундаментальним – а все є фундаментальним на даний момент – в житті України, є фундаментальним і в житті Португалії».

Президент республіки Португалія заявив, що перебуває в Києві, щоб підтримати португальську солідарність з Україною, а також взяти участь в урочистостях з нагоди Дня Незалежності, що відбудуться в четвер.

«Мета є багатогранною. По-перше, продовжити португальську присутність. Прем'єр-міністр був тут, голова Асамблеї Республіки був тут, міністр закордонних справ був тут кілька разів, а тепер приїхав президент Республіки. Португалія тут, щоб продемонструвати свою солідарність у всіх сферах», – сказав Марсело Ребелу де Соуза після висадки на залізничній станції Київ-Пасажирський.

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