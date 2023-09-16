рф потеряла в Гостомеле 200 элитных специалистов, — ГУР

В разведке отметили, что россияне по плану должны были высадить десант и захватить аэродром "Антонов", что послужило бы плацдармом для перебрасывания техники и живой силы для дальнейшей оккупации Киева.

Фото: ЕРА

Российские оккупанты во время боев в Гостомеле потеряли 200 элитных специалистов по захвату аэропортов и аэропортов. Об этом рассказал командир подразделения спецназначения, офицер-разведчик Главного управления разведки (ГУР) Минобороны, участвовавший в битве за Киев, сообщает ГУР.

По его словам, в Гостомеле оккупанты намеревались высадить десант и захватить аэродром Антонов. По плану Кремля, этот аэропорт под Киевом должен послужить ключевым плацдармом для быстрого перекидывания транспортной авиацией техники и живой силы для оккупации столицы.

"Похоже, россияне думали, что повторят сценарий захвата аэродрома, как во время "приштинского броска" в Косово от 12 июня 1999 года. Они думали, что в Гостомеле повторят сценарий захвата аэродрома, как во время событий в Казахстане в начале января 2022 года. Они были настолько самоуверенны, не отдавая себе отчета, что имеют дело с украинцами", - подчеркнул он.

Действия спецназовцев ГУР и других подразделений Сил безопасности и обороны государства в Гостомеле были направлены на то, чтобы уничтожить как можно больше сил и средств врага и не допустить захвата аэродрома.

В результате ожесточенных боев взлетно-посадочные полосы на аэродроме стали непригодными для приема российских транспортных самолетов с войсками и техникой. ВСУ нанесли врагу значительные потери.

"В боях за аэродром Антонов государство-агрессор потеряло около 200 элитных боевых специалистов по захвату аэродромов и аэропортов, десятилетиями участвовавших в военных учениях такого типа", - сообщил представитель ГУР.

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