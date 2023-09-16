рф втратила в Гостомелі 200 елітних фахівців, — ГУР

У розвідці зазначили, що росіяни за планом мали висадити десант і захопити аеродром «Антонов», що послужило б плацдармом для перекидання техніки та живої сили для подальшої окупації Києва.

Фото: ЕРА

Російські окупанти під час боїв у Гостомелі втратили 200 елітних фахівців із захоплення летовищ та аеропортів. Про це розповів командир підрозділу спецпризначення, офіцер-розвідник Головного управління розвідки Міноборони, що брав участь у битві за Київ, повідомляє ГУР.

За його словами, в Гостомелі окупанти мали намір висадити десант і захопити аеродром Антонов. За планом Кремля, це летовище під Києвом мало послужити плацдармом для швидкого перекидання транспортною авіацією техніки та живої сили для окупації столиці.

"Схоже, росіяни думали, що повторять сценарій захоплення аеродрому, як під час "приштинського кидка" в Косово від 12 червня 1999 року. Вони думали, що в Гостомелі повторять сценарій захоплення аеродрому, як під час подій у Казахстані на початку січня 2022 року.

Вони були настільки самовпевнені, не усвідомлюючи, що мають справу з українцями", - наголосив він.

Дії спецпризначенців ГУР та інших підрозділів Сил безпеки й оборони держави у Гостомелі були спрямовані на те, щоб знищити якомога більше сил і засобів ворога та не допустити захоплення аеродрому.

Внаслідок запеклих боїв злітно-посадкові смуги на летовищі стали непридатними для прийому російських транспортних літаків з військами та технікою. ЗСУ завдали ворогу значних втрат.

"У боях за аеродром Антонов держава-агресор втратила близько 200 елітних бойових фахівців із захоплення аеродромів та аеропортів, які десятиліттями брали участь у військових навчаннях такого типу", - повідомив представник ГУР.

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