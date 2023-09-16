З кожних 100 мобілізованих восени 2022 року лишилося 10-20 осіб, — голова Полтавського ТЦК

Голова Полтавського обласного ТЦК Віталій Бережний зазначив, що у підрозділах, які восени 2022 року, складалися зі 100 осіб, зараз залишилося 10-20, решта – загиблі, поранені, виведені зі строю з інших причин.

Голова Полтавського обласного ТЦК Віталій Бережний повідомив, що з кожних 100 осіб, мобілізованих восени 2022 року, залишилося 10-20. Багато мобілізованих минулого року загинули, отримали поранення або були виведені зі строю з інших причин. Про це він розповів під час 39-ї сесії Полтавської міської ради.

Він наголосив на необхідності забезпечення на території відповідних населених пунктів ведення військового обліку військовозобовʼязаних призовників чи інших категорій і здійснення заходів для комплектування військових частин ЗСУ.

За словами Бережного, станом на зараз формування потребують не тільки матеріальної підтримки. У першу чергу їм необхідне поповнення людських ресурсів. Він зазначив, що з підрозділів, які восени 2022 року, складалися зі 100 чоловік, зараз залишилося 20 або 10. Решта — загиблі, поранені, виведені зі строю, які не можуть виконувати завдання на тих чи інших напрямках.

Зокрема голова ТЦК зазначив, що місто Полтава в частині проведення заходів мобілізації в області перебуває на останньому місті після інших районів. За вересень план виконано на 13%. А на 15 вересня 2023 року виконано лише 8% планового завдання, яке встановлено Генштабом ЗСУ.

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