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З кожних 100 мобілізованих восени 2022 року лишилося 10-20 осіб, — голова Полтавського ТЦК

19:00, 16 вересня 2023
Голова Полтавського обласного ТЦК Віталій Бережний зазначив, що у підрозділах, які восени 2022 року, складалися зі 100 осіб, зараз залишилося 10-20, решта – загиблі, поранені, виведені зі строю з інших причин.
З кожних 100 мобілізованих восени 2022 року лишилося 10-20 осіб, — голова Полтавського ТЦК
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Голова Полтавського обласного ТЦК Віталій Бережний повідомив, що з кожних 100 осіб, мобілізованих восени 2022 року, залишилося 10-20. Багато мобілізованих минулого року загинули, отримали поранення або були виведені зі строю з інших причин. Про це він розповів під час 39-ї сесії Полтавської міської ради.

Він наголосив на необхідності забезпечення на території відповідних населених пунктів ведення військового обліку військовозобовʼязаних призовників чи інших категорій і здійснення заходів для комплектування військових частин ЗСУ.

За словами Бережного, станом на зараз формування потребують не тільки матеріальної підтримки. У першу чергу їм необхідне поповнення людських ресурсів. Він зазначив, що з підрозділів, які восени 2022 року, складалися зі 100 чоловік, зараз залишилося 20 або 10. Решта — загиблі, поранені, виведені зі строю, які не можуть виконувати завдання на тих чи інших напрямках.

Зокрема голова ТЦК зазначив, що місто Полтава в частині проведення заходів мобілізації в області перебуває на останньому місті після інших районів. За вересень план виконано на 13%. А на 15 вересня 2023 року виконано лише 8% планового завдання, яке встановлено Генштабом ЗСУ.

Раніше ми писали, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що в Україні необхідно врегулювати питання «обмежено придатних» до військової служби.

Нагадаємо, Міністерство оборони затвердило новий розклад хвороб, за яким оцінюється придатність до військової служби та впорядковано проходження служби обмежено придатними.

Також Міноборони знайшло, як запобігти фальшивим діагнозам ВЛК.

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