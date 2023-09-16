С каждых 100 мобилизованных осенью 2022 года осталось 10-20 человек, — глава Полтавского ТЦК

Глава Полтавского областного ТЦК Виталий Бережной отметил, что в подразделениях, которые осенью 2022 года состояли из 100 человек, сейчас осталось 10-20, остальные – погибшие, раненые, выведенные из строя по другим причинам.

Глава Полтавского областного ТЦК Виталий Бережной сообщил, что из каждых 100 человек, мобилизованных осенью 2022 года, осталось 10-20. Многие мобилизованные в прошлом году погибли, получили ранения или были выведены из строя по другим причинам. Об этом он рассказал во время 39-й сессии Полтавского городского совета.

Он отметил необходимость обеспечения на территории соответствующих населенных пунктов ведения военного учета военнообязанных призывников или других категорий и осуществления мер по комплектованию воинских частей ВСУ.

По словам Бережного, по состоянию на сейчас формирования нуждаются не только материальная поддержка. В первую очередь, им необходимо пополнение человеческих ресурсов.

Он отметил, что из подразделений, которые осенью 2022 года состояли из 100 человек, сейчас осталось 20 или 10. Остальные — погибшие, раненые, выведенные из строя, которые не могут выполнять задачи по тем или иным направлениям.

В частности, глава ТЦК отметил, что город Полтава в части проведения мероприятий мобилизации в области находится на последнем месте после других районов. За сентябрь план выполнен на 13%. А на 15 сентября 2023 года выполнено лишь 8% планового задания, которое установлено Генштабом ВСУ.

Ранее Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что в Украине необходимо урегулировать вопрос «ограниченно пригодных» к военной службе.

Напомним, Министерство обороны утвердило новый список болезней, согласно которому оценивается пригодность к военной службе и упорядоченное прохождение службы ограничено пригодными.

Кроме того, Минобороны нашло, как предотвратить фальшивые диагнозы ВЛК.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.