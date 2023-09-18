Затягивал рассмотрение дела поселкового председателя, который выделил ему землю: НАПК составило протокол о судье с Харьковщины

НАПК составило протокол в отношении судьи Краснокутского районного суда Харьковской области за совершение правонарушения, связанного с коррупцией.

Фото: nazk.gov.ua

Национальное агентство по предотвращению коррупции составило протокол в отношении судьи Краснокутского районного суда Харьковской области за совершение административного правонарушения, связанного с коррупцией. Об этом сообщает НАПК.

Агентство установило, что на рассмотрение судьи поступили протоколы о совершении административных правонарушений, связанных с коррупцией поселковым председателем. Он на сессии совета голосовал за выделение самому себе земельного участка.

«В тот же день сельский голова голосовал еще и за выделение земельного участка судьи, на рассмотрение которого в дальнейшем попало его дело, а также членам его семьи. В общей сложности судья вместе с родственниками бесплатно получили в собственность земельные участки площадью 10 гектаров.

Кроме того, оказалось, что в подчинении поселкового головы в должности начальника одного из отделов долгое время работает жена указанного судьи.

Судья своими действиями всячески затягивал рассмотрение дела, что привело к истечению сроков наложения административного взыскания. Как следствие, это сделало невозможным привлечение поселкового головы к ответственности и привело к отмене решения о выделении земли в случае, если поселкового голову признали виновным.

Национальное агентство считает, что при рассмотрении дела судья руководствовался не публичным интересом, а желанием отблагодарить поселкового голову за содействие в выделении земельных участков, а также сохранить лояльное отношение к супруге, которая находится в подчинении поселкового головы», — говорится в сообщении.

Действия судьи квалифицированы по ч.2 ст.172-7 КУоАП – нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.

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