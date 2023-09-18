Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
ДБР додали до переліку органів, де не будуть зменшувати прожитковий мінімум для розрахунку окладу

Посадові оклади НАЗК, НАБУ та слідчих ДБР не будуть обмежувати зменшеним прожитковим мінімумом.

Стало відомо, на яку кількість нових суддів розрахований Держбюджет на 2024 рік

Мінфін розрахував Бюджет, виходячи з того, що у 2024 році буде призначено 400 нових суддів, а ВККС оголосила конкурс на майже 1100 вакансій.

Ліквідація господарських судів матиме руйнівні наслідки для економіки країни, – звернення Асоціації суддів господарських судів

Оптимізація судів через ліквідацію господарських судів створить нові проблеми для учасників процесу та збільшить витрати бюджету, а проблему покращення доступу до правосуддя – не вирішить, – Асоціація суддів господарських судів звернулася до Руслана Стефанчука, Дениса Маслова та Лесі Ваолевської.

Антикорупційний суд у 2024 році очистить суспільство від корупції на 42%, - план Кабміну

Супровідні документи до проекту Держбюджету свідчать, що для ВАКС встановили показник очищення суспільства від корупції у 42%.

Повна перевірка декларацій – необов’язкова: що передбачає фінальна версія закону про відновлення декларування

У НАЗК буде час до кінця листопада, щоб відкрити частину декларацій, а у посадовців – час до кінця січня 2024 року, щоб їх подати: які спрощення для декларантів передбачає закон.

  1. В Україні
  2. / Суд інфо

Затягував розгляд справи селищного голови, який виділив йому землю: НАЗК склало протокол стосовно судді з Харківщини

10:46, 18 вересня 2023
НАЗК склало протокол стосовно судді Краснокутського районного суду Харківської області за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією.
Затягував розгляд справи селищного голови, який виділив йому землю: НАЗК склало протокол стосовно судді з Харківщини
Фото: nazk.gov.ua
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Національне агентство з питань запобігання корупції склало протокол стосовно судді Краснокутського районного суду Харківської області за вчинення адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією. Про це повідомляє НАЗК.

Агентство встановило, що на розгляд судді надійшли протоколи про вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією селищним головою. Він на сесії ради голосував за виділення самому собі земельної ділянки.

«Того ж дня сільський голова голосував ще й за виділення земельної ділянки судді, на розгляд якого в подальшому потрапила його справа, а також членам його родини. Загалом суддя разом з родичами безкоштовно отримали у власність земельні ділянки площею 10 гектарів.

Крім того, виявилось, що у підпорядкуванні селищного голови на посаді начальника одного із відділів тривалий час працює дружина зазначеного судді.

Суддя своїми діями всіляко затягував розгляд справи, що призвело до закінчення строків накладення адміністративного стягнення. Як наслідок, це унеможливило притягнення селищного голови до відповідальності та призвело до скасування рішення про виділення землі у разі, якби селищного голову визнали винним.

Національне агентство вважає, що під час розгляду справи суддя керувався не публічним інтересом, а бажанням віддячити селищному голові за сприяння у виділенні земельних ділянок, а також зберегти лояльне ставлення до дружини, яка перебуває у підпорядкуванні селищного голови», — йдеться у повідомленні.

Дії судді кваліфіковано за ч.2 ст.172-7 КУпАП – порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ірина Гончарова
    Ірина Гончарова
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді