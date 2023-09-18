18 вересня: яке сьогодні свято та головні події

18 вересня в Україні і світі святкують Міжнародний день читання електронних книг.

У понеділок, 18 вересня, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

18 вересня в Україні і світі святкують Міжнародний день читання електронних книг. Свято запровадили 2018 року за ініціативи компанії OverDrive. Головна мета дня показати, зручність, доступність та інновації електронних книг. Вперше ідея створити електронну книгу народилася 1930 року, але на світ вона з'явилася лише через 41 рік. Концепція була представлена Робом Брауном, який уявляв собі майбутнє книг, подивившись свій перший відеофільм.

Також 18 вересня Міжнародний день моніторингу якості води. Свято було створене 2003 року за ініціативи Фонду чистої води, який розташований в США. Метою дня стало привернення уваги до проблеми забруднення питної води ядерними, промисловими та токсичними відходами. Саме якість води найбільше впливає на здоров'я населення всієї планети.

А ще 18 вересня Всесвітній день бамбуку. Вперше свято відсвяткували в Таїланді 2009 року. Головною метою дня є привернення уваги людства до бамбуку, який є цінною рослиною, прагнення донести, що розкриття його повного потенціалу дозволить добавити великий внесок у справу захисту природного середовища.

18 вересня починається Тиждень приручення тварин, яких важко приручити. Щоб приручити будь-якого чотириногого друга потрібно чимало часу та зусиль. Тварини стикаються з основною перепоною — страхом бути біля людини. Одомашнення тварин почали ще первісні люди, які приручили вовка. За даними археологів, тварину зміг приручити мешканець Південної Азії. Відбулося це приблизно 15 тисяч років тому. Завдяки такому одомашненню в багатьох будинках сьогодні є такий чудовий друг, як собака.

Яке сьогодні церковне свято

18 вересня в церковному календарі – день пам’яті двох мучениць - Софії та Ірини. Жили вони в Єгипні в III столітті і сповідували християнство. Імператором в ті часи був Авреліан, який був язичником та розпочав гоніння за християнами. Двох жінок схопили, довго мучили, а потім умертвили. Їхні мощі були перенесені до Константинополя імператором Костянтином Великим.

Календар важливих подій за 18 вересня:

96 рік — Марк Кокцей Нерва стає римським імператором після вбивства Доміціана;

1502 рік — Христофор Колумб під час свого четвертого плавання в Новий світ здійснює висадку на острові Коста-Рика;

1640 рік — у Києві розпочинає роботу церковний собор, який затверджує катехізис, яким протягом століть послуговувалась православна церква;

1714 рік — до Лондона прибуває Георг — новий король Великої Британії з династії Віндзорів;

1851 рік — у США виходить перший примірник газети "New York Daily Times", котра подає "всі новини, варті бути надрукованими";

1886 рік — французький поет Жан Мореас публікує у газеті "Ле Фігаро" статтю, яка стала маніфестом літераторів-символістів;

1901 рік — Митрополит Андрій Шептицький освячує церкву Святої Трійці в Білому Камені;

1918 рік — в Королівстві Іспанія засновують футбольний клуб "Валенсія";

1929 рік — на Запорізькому заводі "Комунар" випускають перший український комбайн;

1944 рік — виходить у світ книга "Шлях до рабства" Фрідріха Гаєка, яка стала однією з найвпливовіших книг століття;

1965 рік — острів Хортиця у Запоріжжі оголошують державним заповідником;

1973 рік — до ООН приймають Федеративну Республіку Німеччини і Німецьку Демократичну Республіку;

1997 рік — реєструють домен Google.com.

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