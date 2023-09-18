У Білорусі заявили про можливість застосування ядерної зброї

Білорусь попереджає не перевіряти її можливості застосування ядерної зброї.

Джерело фото: BBC

У Раді безпеки Білорусі заявили, що опонентам режиму лукашенка не варто перевіряти, чи вміють білоруси застосовувати ядерну зброю на практиці. Про це сказав перший заступник державного секретаря Ради безпеки Білорусі Павло Муравейко, пишуть білорузькі ЗМІ.

«Насамперед хотів би вберегти від тих божевільних думок і божевільних ідей перевірити на практиці, чи вміють білоруси застосовувати цю зброю», – сказав Муравейко.

Він підкреслив, що білоруські фахівці пройшли підготовку в росії та отримали ядерні боєприпаси від російської федерації. Вони докладали всіх можливих зусиль для вивчення та вдосконалення навичок у використанні цієї зброї. Муравейко стверджує, що білоруські фахівці успішно відпрацювали цю зброю на тренажерах та реальних об'єктах, пройшли необхідний контроль та отримали можливість застосовувати її.

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