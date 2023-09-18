В Беларуси заявили о возможности применения ядерного оружия

Беларусь предупреждает не проверять ее возможности применения ядерного оружия.

Источник фото: BBC

В Совете безопасности Беларуси заявили, что оппонентам режима Лукашенко не стоит проверять, умеют ли белорусы применять ядерное оружие на практике. Об этом сказал первый заместитель государственного секретаря Совета безопасности Беларуси Павел Муравейко, пишут белорусские СМИ.

«Прежде всего хотел бы уберечь от тех безумных мыслей и безумных идей проверить на практике, умеют ли белорусы применять это оружие», – сказал Муравейко.

Он подчеркнул, что белорусские специалисты прошли подготовку в россии и получили ядерные боеприпасы от российской федерации. Они прилагали все возможные усилия для изучения и совершенствования навыков в использовании этого оружия. Муравейко утверждает, что белорусские специалисты успешно отработали это оружие на тренажерах и реальных объектах, прошли необходимый контроль и получили возможность применять его.

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