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Кабмин утвердил порядок использования бюджетных средств на осуществление мер по реализации антикоррупционных стратегий

В частности, Правительство установило, что не допускается направление бюджетных средств на оплату посреднических услуг.

Кабмин определил, что является линией столкновения и административной границей между временно оккупированной территорией и другой территорией Украины

Правительство установило, что административной границей между временно оккупированной территорией и другой территорией Украины является условная линия на поверхности земли, являющаяся границей между временно оккупированными РФ территориями, включенными в перечень, и другой территорией Украины, на прилегающих к которой территориях не ведутся боевые действия.

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  1. В мире

В Беларуси заявили о возможности применения ядерного оружия

16:58, 18 сентября 2023
Беларусь предупреждает не проверять ее возможности применения ядерного оружия.
В Беларуси заявили о возможности применения ядерного оружия
Источник фото: BBC
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В Совете безопасности Беларуси заявили, что оппонентам режима Лукашенко не стоит проверять, умеют ли белорусы применять ядерное оружие на практике. Об этом сказал первый заместитель государственного секретаря Совета безопасности Беларуси Павел Муравейко, пишут белорусские СМИ. 

«Прежде всего хотел бы уберечь от тех безумных мыслей и безумных идей проверить на практике, умеют ли белорусы применять это оружие», – сказал Муравейко.

Он подчеркнул, что белорусские специалисты прошли подготовку в россии и получили ядерные боеприпасы от российской федерации. Они прилагали все возможные усилия для изучения и совершенствования навыков в использовании этого оружия. Муравейко утверждает, что белорусские специалисты успешно отработали это оружие на тренажерах и реальных объектах, прошли необходимый контроль и получили возможность применять его.

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