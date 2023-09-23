Врачи удалили пораженную раком кость и установили мальчику имплант соответствующего размера, который будет расти вместе с ребенком.

Источник фото: facebook.com/moz.ukr

Во Львове 8-летнему мальчику пересадили кость, напечатанную на 3D-принтере. Для его спасения свои умения и усилия объединили хирурги, онкологи и травматологи из Львова, Киева и Ивано-Франковска.

Как рассказали в Министерстве здравоохранения, ребенка поразил недуг уже во второй раз. В возрасте 3 лет у него обнаружили рак печени. Тогда он перенес удачную операцию и развивался, как и все сверстники, но недавно почувствовал сильную боль в ноге.

Самые страшные подозрения семьи подтвердились – у парня снова обнаружили рак. На этот раз – саркома Юинга. Это тип рака кости, который чаще всего встречается у детей и подростков, объясняют в Минздраве.

Злокачественная опухоль поразила 28 см бедренной кости мальчика. Чтобы сохранить ему ногу, необходимо было удалить пораженную часть и вживить на ее место имплант.

Киевские инженеры спроектировали три титановых импланта разной длины, потому что до проведения операции невозможно было точно рассчитать длину кости, которую нужно удалить. Проектирование имплантов длилось месяц, еще две недели их печатали. В целом подготовка к операции длилась полгода.

«Операция была сложной. Сначала специалисты удалили саму опухоль, а затем провели экспресс-биопсию, чтобы точно выяснить, какой объем кости необходимо забрать. После биопсии врачи удалили пораженную раком кость и установили мальчику имплант соответствующего размера, который будет расти вместе с ребенком», - рассказали в Минздраве.

Мальчик уже вернулся домой в Ивано-Франковск и продолжает лечение.

Источник фото: facebook.com/moz.ukr

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