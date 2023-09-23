Лікарі видалили уражену раком кістку та встановили хлопчику імплант відповідного розміру, який ростиме разом із дитиною.

Джерело фото: facebook.com/moz.ukr

У Львові 8-річному хлопчику пересадили кістку, надруковану на 3D-принтері. Задля його порятунку свої вміння та зусилля об’єднали хірурги, онкологи і травматологи зі Львова, Києва й Івано-Франківська.

Як розповіли у Міністерстві охорони здоров'я, дитину вразила недуга вже вдруге. У віці 3 роки у нього виявили рак печінки. Тоді він переніс вдалу операцію і розвивався, як і всі однолітки, але нещодавно відчув сильний біль у нозі.

Найстрашніші підозри родини підтвердилися – у хлопця знову виявили рак. Цього разу – саркома Юинга. Це тип раку кістки, який найчастіше трапляється в дітей та підлітків, пояснюють у МОЗ.

Злоякісна пухлина вразила аж 28 см стегнової кістки хлопчика. Аби зберегти йому ногу, необхідно було видалити уражену частину та вживити на її місце імплант.

Київські інженери спроєктували три титанові імпланти різної довжини, бо до проведення операції неможливо було точно розрахувати довжину кістки, яку треба видалити. Проєктування імплантів тривало місяць, ще два тижні їх друкували. Загалом підготовка до операції тривала пів року.

«Операція була складною. Спершу спеціалісти видалили саму пухлину, а потім провели експрес-біопсію, аби точно з’ясувати, який об’єм кістки необхідно забрати. Після біопсії лікарі видалили уражену раком кістку та встановили хлопчику імплант відповідного розміру, який ростиме разом із дитиною», - розповіли у МОЗ.

Хлопець уже повернувся додому в Івано-Франківськ та продовжує лікування.

Джерело фото: facebook.com/moz.ukr

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