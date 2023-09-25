Как защититься от новых схем интернет-мошенничества: советы

Мошенники все чаще продают несуществующие товары в соцсетях.

Источник фото: nrcu.gov.ua

Интернет-мошенники активно используют новые схемы обмана, но существуют способы, как избежать попадания в их ловушки. Так, мошенники не только продают несуществующие товары в соцсетях, но и возвращают некоторым покупателям за недоставленный товар средства. Однако средства возвращает не магазин, а очередная жертва мошенников, которая думает, что платит за товар, – предостерегает Министерство юстиции Украины.

Ниже приведены несколько полезных советов, чтобы уберечься от инернет-мошенников:

Покупайте только в проверенных онлайн-магазинах: Прежде чем делать покупку, проверьте репутацию магазина и читайте отзывы других покупателей. Выберите доверенные ресурсы и магазины, где у вас есть уверенность в качестве услуг и товаров.

Выбирайте наложенный платеж: Если это возможно, выбирайте оплату товара при получении. Это позволит вам проверить товар перед тем, как платить за него, и избежать возможного обмана.

Проверяйте страницу магазина: Если вы покупаете товары на платформах, которые не предназначены для онлайн-покупок, например, в социальных сетях, проверьте страницу магазина на наличие информации о компании, контактные данные и отзывы.

Не реагируйте на спам: Избегайте реагировать на ненадежные предложения и письма, которые приходят на вашу почту с запросами о личной информации или оплате.

Будьте осмотрительны с личной информацией: Никогда не передавайте свои личные данные, такие как номера кредитных карт, напрямую через сообщения или на ненадежных веб-сайтах.

Изучайте схемы мошенничества: Ценными являются знания о типичных схемах интернет-мошенничества, которые используются. Проверяйте новости и обновления из этого поля, чтобы быть в курсе последних трюков мошенников.

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