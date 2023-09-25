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Донецкий окружной админсуд сообщил о наличии вакантных должностей

21:44, 25 сентября 2023
В Донецком окружном административном суде есть 4 вакантные должности.
Донецкий окружной админсуд сообщил о наличии вакантных должностей
Фото: bagnetnacii.blogspot.com
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В Донецком окружном административном суде объявлен отбор на вакантные должности государственной службы по упрощенной процедуре вступления на период действия военного положения. Об этом говорится на официальном сайте суда.

Среди них:

секретарь судебного заседания – 3 вакансии (срочно, до назначения на эту должность победителя конкурса или до истечения 12 месяцев со дня прекращения или отмены военного положения);

главный специалист отдела документооборота и архивной работы – 1 вакансия (срочно, до назначения на эту должность победителя конкурса или до истечения 12 месяцев со дня прекращения или отмены военного положения);

«Вступление на государственную службу на период военного положения осуществляется без конкурсного отбора на основании поданного заявления, заполненного личной карточки установленного образца, и документов, подтверждающих наличие гражданства Украины, образования и опыта работы в соответствии с требованиями законодательства, установленными в отношении соответствующих должностей.

Условия отбора на вакантную должность секретаря судебного заседания - Условия

Условия отбора на вакантную должность главного специалиста отдела документооборота и архивной работы - Условия

Резюме по установленной форме, присылать до 06.10.2023 года (включительно) по электронному почтовому адресу суда: [email protected]

Назначение на должность происходит по результатам собеседования соискателя с руководителем государственной службы в государственном органе. (дата собеседования будет сообщена дополнительно по телефону, указанному в резюме)

Дополнительная информация по телефону: +38 (093) 268-08-81 или по электронной почте [email protected]», - сказано в сообщении.

Ранее Днепропетровский окружной админсуд сообщил о наличии вакантных должностей.

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