Донецький окружний адмінсуд повідомив про наявність вакантних посад

В Донецькому окружному адміністративному суді є 4 вакантні посади.

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В Донецькому окружному адміністративному суді оголошено добір на вакантні посади державної служби за спрощеною процедурою вступу на період дії воєнного стану. Про це йдеться на офіційному сайті суду.

Серед них:

секретар судового засідання – 3 вакансії (строково, до призначення на цю посаду переможця конкурсу або до спливу 12 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану);

головний спеціаліст відділу документообігу та архівної роботи – 1 вакансія (строково, до призначення на цю посаду переможця конкурсу або до спливу 12 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану);

«Вступ на державну службу на період воєнного стану здійснюється без конкурсного відбору на підставі поданої заяви, заповненої особової картки встановленого зразка, та документів, що підтверджують наявність громадянства України, освіти та досвіду роботи згідно з вимогами законодавства, встановленими щодо відповідних посад.

Умови добору на зайняття вакантної посади секретаря судового засідання - Умови

Умови добору на зайняття вакантної посади головного спеціаліста відділу документообігу та архівної роботи - Умови

Резюме за встановленою формою, надсилати до 06.10.2023 року (включно) на електронну поштову адресу суду: [email protected]

Призначення на посаду відбувається за результатами співбесіди претендента з керівником державної служби у державному органі. (дата співбесіди буде повідомлена додатково за номером телефону, вказаного в резюме)

Додаткова інформація за телефоном: +38 (093) 268-08-81 або на електронну пошту [email protected]», - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, Дніпропетровський окружний адмінсуд повідомив про наявність вакантних посад.

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