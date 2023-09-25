В Одесі знайдено загиблим працівника зруйнованого зерносховища: пошуки тривають

Одного з двох людей, які працювали на зерносховищі, знайдено загиблим, пошуки другої особи тривають.

Ілюстративне фото \ Джерело: МВС

Як повідомлялося, в ніч на 25 вересня російські окупанти атакували Одеську область.

Ракети влучили у припортову інфраструктуру. Пошкоджено морський вокзал, будівлю привокзального готелю. Також зруйновано зерносховища.

Одного з двох людей, які працювали на зерносховищі, знайдено загиблим, пошуки другої особи тривають. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

«На жаль, внаслідок російської нічної атаки маємо загиблу людину. У склад, де зберігалося зерно, влучила російська ракета. Двоє людей, що працювали у приміщенні, з ночі не виходили на зв’язок. О 12:15 під завалами було знайдено тіло однієї зі зниклих осіб. Пошуково-рятувальні роботи тривають», - повідомив Кіпер.

Голова обладміністрації висловив співчуття рідним і близьким загиблого.

Раніше ми писали, що росія повністю знищила готель на Морському вокзалі в Одесі.

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