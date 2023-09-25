На Львівщині директора держлісгоспу підозрюють у незаконні порубці лісу на суму 3 млн гривень

Підозрюваний організував незаконну санітарну рубку дерев, в результаті чого локально змінився ландшафт місцевості.

Джерело фото: Офіс Генерального прокурора

Львівська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону повідомила про підозру директору державного лісогосподарського підприємства в організації незаконної порубки дерев, що спричинила серйозні наслідки, – повідомляє Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, підозрюваний організував санітарну рубку дерев, не дотримуючись встановленого порядку та правил. Лісорубні роботи були виконані підлеглими посадовцями, які не мали інформації про незаконність виданого лісорубного квитка. Загальна сума завданих збитків становить 3 мільйони гривень.

В результаті цих дій локально змінився ландшафт місцевості, а також погіршились захисні, водоохоронні та інші екологічні характеристики лісових насаджень.

На даний момент директора було відсторонено від посади, і проводиться розслідування щодо можливої причетності інших осіб до цього правопорушення.

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