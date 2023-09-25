На Львовщине директора гослесхоза подозревают в незаконной вырубке леса на сумму 3 млн гривен

Подозреваемый организовал незаконную санитарную рубку деревьев, в результате чего локально изменился ландшафт местности.

Источник фото: Офис Генерального прокурора

Львовская специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона сообщила о подозрении директору государственного лесохозяйственного предприятия в организации незаконной порубки деревьев, повлекшей серьезные последствия, – сообщает Офис Генерального прокурора.

По данным следствия, подозреваемый организовал санитарную рубку деревьев, не соблюдая установленного порядка и правил. Лесорубные работы были выполнены подчиненными должностными лицами, которые не имели информации о незаконности выданного лесорубного билета. Общая сумма нанесенного ущерба составляет 3 миллиона гривен.

В результате этих действий локально изменился ландшафт местности, а также ухудшились защитные, водоохранные и другие экологические характеристики лесных насаждений.

На данный момент директор был отстранен от должности, и проводится расследование относительно возможной причастности других лиц к этому правонарушению.

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