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  1. В Україні

Коломойський вже в будівлі суду і чекає на початок засідання, відео

13:14, 25 вересня 2023
Суд має розглянути апеляцію щодо його запобіжного заходу.
Коломойський вже в будівлі суду і чекає на початок засідання, відео
Джерело фото: Еспресо
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У суді чекають на засідання у справі Ігоря Коломойського. Суд має розглянути апеляцію щодо запобіжного заходу. 

Ми повідомляли, що Служба безпеки України підтвердила, що бізнесмену Ігорю Коломойському оголошено нову підозру. Нові факти протиправної діяльності викрили СБУ, Бюро економічної безпеки та Офіс Генерального прокурора.

Нагадаємо, що Ігор Коломойський у суботу, 2 вересня, прибув в Шевченківський райсуд Києва. Там йому обирали запобіжний захід.

Засідання відбувалося в закритому режимі, про це клопотали його адвокати.

Суд обрав  Коломойському запобіжний захід — тримання під вартою строком на два місяці із можливістю внесення застави в розмірі майже 510 мільйонів гривень.

Раніше ми повідомляли, що зранку цього ж дня правоохоронці вручили підозру Ігорю Коломойському за двома статтями. Як зазначили в СБУ, підозра оголошена ст. 190 - шахрайство і за ст. 209 - легалізація майна, одержаного злочинним шляхом.

Згодом НАБУ та САП на 48 годин арештували активи Ігоря Коломойського.

Також Шевченківський райсуд Києва збільшив розмір застави Ігорю Коломойському — з майже 510 мільйонів гривень до понад 3,8 мільярдів гривень.

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