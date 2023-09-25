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  1. В Украине

В Одессе найден погибшим работник разрушенного зернохранилища: поиски продолжаются

13:25, 25 сентября 2023
Один из двух человек, работавших на зернохранилище, найден погибшим, поиски второго лица продолжаются.
В Одессе найден погибшим работник разрушенного зернохранилища: поиски продолжаются
Иллюстративное фото \ Источник: МВД
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Как сообщалось, в ночь на 25 сентября российские оккупанты атаковали Одесскую область.

Ракеты попали в припортовую инфраструктуру. Поврежден морской вокзал, здание привокзальной гостиницы. Также разрушены зернохранилища.

Один из двух человек, работавших на зернохранилище, найден погибшим, поиски второго лица продолжаются. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

«К сожалению, в результате российской ночной атаки имеем погибшего человека. В состав, где хранилось зерно, попала российская ракета. Два человека, работавшие в помещении, с ночи не выходили на связь. В 12:15 под завалами было обнаружено тело одного из пропавших. Поисково-спасательные работы продолжаются», – сообщил Кипер.

Глава обладминистрации выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Ранее мы писали, что россия полностью уничтожила гостиницу на Морском вокзале в Одессе.

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