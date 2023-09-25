Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Для призначення нових суддів у 2024 році може не вистачити грошей – ВРП

У Вищій раді правосуддя звернули увагу, що бюджет на 2024 рік не враховує можливість заповнення всіх посад суддів, на які вже оголошено конкурси

Для органів влади, які не є юридичними особами, та іноземних юросіб скасують обов’язок реєструватися в Електронному суді

Народні депутати вирішили поправити закон про обов’язкову реєстрацію Електронних кабінетів для обміну процесуальними документами із судом, скасувавши обов’язок реєстрації для тих органів влади, що не є юридичними особами, та для іноземного бізнесу.

Покарання у виді арешту будуть застосовувати лише до військовослужбовців: за 140 статтями КК зможуть застосовувати пробаційний нагляд як основне покарання

Арешт як вид покарання залишиться лише для військовослужбовців.

Депутати пропонують звільнити керівництво Бюро економічної безпеки та провести конкурс на очільника БЕБ

Серед ініціаторів законопроекту про зміну керівництва БЕБ – голова бюджетного комітету Ради Роксолана Підласа, голова антикорупційного комітету Анастасія Радіна та голова податкового комітету Данило Гетманцев.

Український бізнес готує скарги до Європейської кооперації з акредитацїі через численні порушення в роботі Нацагентства з акредитації, - акт перевірки

Позапланова перевірка, проведена за терміновим дорученням міністра економіки Юлії Свириденко, виявила безліч порушень в роботі Нацагентства з акредитації, очолюваного Сергієм Костюком.

  1. В Україні

Як захиститися від нових схем інтернет-шахрайства: поради

18:52, 25 вересня 2023
Шахраї все частіше продають неіснуючі товари в соцмережах.
Як захиститися від нових схем інтернет-шахрайства: поради
Джерело фото: nrcu.gov.ua
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Інтернет-шахраї активно використовують нові схеми обману, але існують способи, як уникнути потрапляння в їхні пастки. Так, шахраї не тільки продають неіснуючі товари в соцмережах, а й повертають деяким покупцям за недоставлений товар кошти. Проте кошти повертає не магазин, а чергова жертва шахраїв, яка думає, що платить за товар, – застерігає Міністерство юстиції України.

Нижче наведено кілька корисних порад, щоб уберегтися від інернет-шахраїв:

Купуйте лише в перевірених онлайн-магазинах: Перш ніж робити покупку, перевірте репутацію магазину та читайте відгуки інших покупців. Оберіть довірені ресурси та магазини, де у вас є впевненість в якості послуг та товарів.

Обирайте післяплату: Якщо це можливо, обирайте оплату товару при отриманні. Це дозволить вам перевірити товар перед тим, як сплачувати за нього, і уникнути можливого обману.

Перевіряйте сторінку магазину: Якщо ви покупаєте товари на платформах, які не призначені для онлайн-покупок, наприклад, у соціальних мережах, перевірте сторінку магазину на наявність інформації про компанію, контактні дані та відгуки.

Не реагуйте на спам: Уникайте реагувати на ненадійні пропозиції та листи, які надходять на вашу пошту із запитами про особисту інформацію або оплату.

Будьте обачні з особистою інформацією: Ніколи не передавайте свої особисті дані, такі як номери кредитних карток, безпосередньо через повідомлення або на ненадійних веб-сайтах.

Вивчайте схеми шахрайства: Цінними є знання про типові схеми інтернет-шахрайства, які використовуються. Перевіряйте новини та оновлення з цього поля, щоб бути в курсі останніх трюків шахраїв.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Джо Байден та Володимир Зеленський: розширена двостороння зустріч
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Джо Байден та Володимир Зеленський: розширена двостороння зустріч
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олександр Заяць
    Олександр Заяць
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду
  • Петро Ковзель
    Петро Ковзель
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва