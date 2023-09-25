Як захиститися від нових схем інтернет-шахрайства: поради

Шахраї все частіше продають неіснуючі товари в соцмережах.

Джерело фото: nrcu.gov.ua

Інтернет-шахраї активно використовують нові схеми обману, але існують способи, як уникнути потрапляння в їхні пастки. Так, шахраї не тільки продають неіснуючі товари в соцмережах, а й повертають деяким покупцям за недоставлений товар кошти. Проте кошти повертає не магазин, а чергова жертва шахраїв, яка думає, що платить за товар, – застерігає Міністерство юстиції України.

Нижче наведено кілька корисних порад, щоб уберегтися від інернет-шахраїв:

Купуйте лише в перевірених онлайн-магазинах: Перш ніж робити покупку, перевірте репутацію магазину та читайте відгуки інших покупців. Оберіть довірені ресурси та магазини, де у вас є впевненість в якості послуг та товарів.

Обирайте післяплату: Якщо це можливо, обирайте оплату товару при отриманні. Це дозволить вам перевірити товар перед тим, як сплачувати за нього, і уникнути можливого обману.

Перевіряйте сторінку магазину: Якщо ви покупаєте товари на платформах, які не призначені для онлайн-покупок, наприклад, у соціальних мережах, перевірте сторінку магазину на наявність інформації про компанію, контактні дані та відгуки.

Не реагуйте на спам: Уникайте реагувати на ненадійні пропозиції та листи, які надходять на вашу пошту із запитами про особисту інформацію або оплату.

Будьте обачні з особистою інформацією: Ніколи не передавайте свої особисті дані, такі як номери кредитних карток, безпосередньо через повідомлення або на ненадійних веб-сайтах.

Вивчайте схеми шахрайства: Цінними є знання про типові схеми інтернет-шахрайства, які використовуються. Перевіряйте новини та оновлення з цього поля, щоб бути в курсі останніх трюків шахраїв.

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