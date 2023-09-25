Всемирный банк выделил Украине 100 млн долларов: куда направят деньги

100 млн долларов Украина получила под гарантию Великобритании.

В понедельник, 25 сентября, Украина получила 100 млн. долларов США от Всемирного Банка под гарантию Великобритании. Об этом сообщил официальный сайт Минфина.

Эти средства являются частью пятого дополнительного финансирования проекта «Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине» PEACE in Ukraine.

Как сообщают в ведомстве, средства будут направлены на частичную компенсацию расходов государственного бюджета Украины, осуществленных для возмещения пенсионных выплат за июль 2023 года.

«Благодарен Правительству Великобритании и команде Всемирного банка за конструктивное сотрудничество и мобилизацию финансовых ресурсов на неотложные бюджетные нужды Украины. Благодаря предоставленным средствам мы имеем возможность и дальше сохранять макрофинансовую стабильность и обеспечивать приоритетные расходы государственного бюджета», - заявил министр финансов Сергей Марченко.

Общий объем финансовой помощи Великобритании с февраля 2022 года составляет 1,6 млрд дол. США.

Ранее Украина получила восьмой транш макрофинансовой помощи от ЕС на сумму €1,5 млрд.

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