Світовий банк виділив Україні 100 млн доларів: куди направлять гроші

100 млн доларів Україна отримала під гарантію Великої Британії.

У понеділок, 25 вересня, Україна отримала 100 млн доларів США від Світового Банку під гарантію Великої Британії. Про це повідомив офіційний сайт Мінфіну.

Зазначені кошти є частиною п’ятого додаткового фінансування проекту «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні» PEACE in Ukraine.

Як повідомляють у відомстві, кошти буде спрямовано на часткову компенсацію видатків державного бюджету України, здійснених для відшкодування пенсійних виплат за липень 2023 року.

«Вдячний Уряду Великої Британії та команді Світового банку за конструктивну співпрацю та мобілізацію фінансових ресурсів на нагальні бюджетні потреби України. Завдяки наданим коштам ми маємо змогу і надалі зберігати макрофінансову стабільність та забезпечувати пріоритетні видатки державного бюджету», - заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

Загальний обсяг фінансової допомоги Великої Британії від лютого 2022 року сягає 1,6 млрд дол. США.

Раніше Україна отримала восьмий транш макрофінансової допомоги від ЄС на суму €1,5 млрд.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.