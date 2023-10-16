Как получить повторно утраченное свидетельство о рождении, смерти, браке, разводе: алгоритм действий

Координационный центр по предоставлению бесплатной правовой помощи разъяснил, как получить повторно утраченное свидетельство о рождении, смерти, браке, разводе.
Повторная выдача свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния, оригинал которого был украден, утерян, поврежден или уничтожен, осуществляются всеми отделами государственной регистрации актов гражданского состояния, дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями, которые находятся на подконтрольной Правительству Украины территории.
Обратиться с заявлением о повторной выдаче таких документов можно очно или через Дію и затем получить документ в ГЗАГС или по почте.
Очне звернення до ДРАЦС
Зверніться до відділу державної реєстрації актів цивільного стану.
Із собою візьміть:
- оригінал паспорта;
- ідентифікаційний код.
Сплатіть мито — 51 коп. (0,03 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян).
Напишіть заяву — зразок заяви надають співробітники ДРАЦСу.
Строк надання послуги — 1 робочий день.
На свідоцтві, що повторно видане, робиться відмітка «Повторно».
Повторно видане свідоцтво має таку саму юридичну силу, як і попередньо виданий документ.
У Дії
Через портал «Дія» можна відновити такі втрачені документи:
- свідоцтво та витяг про народження;
- свідоцтво та витяг про смерть;
- свідоцтво про зміну імені;
- свідоцтво про реєстрацію чи розірвання шлюбу.
Як це зробити:
- авторизуйтеся на порталі Дія;
- клікніть Послуги ➝ Довідки й витяги;
- виберіть потрібний документ;
- вкажіть, для кого документ і причину повторної видачі;
- виберіть, де заберете документ;
- оплатіть послугу;
- підпишіть заяву Дія.Підписом або іншим КЕП.
За кілька днів можна забрати дублікат у ДРАЦС, який вказали при замовленні, чи у відділенні або кур’єром Укрпошти.
Внутрішньо переміщені особи мають право на усі види правничих послуг від системи безоплатної правничої допомоги — від консультацій до представництва інтересів у суді. Це право гарантує Закон України «Про безоплатну правничу допомогу».
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