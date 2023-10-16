Как получить повторно утраченное свидетельство о рождении, смерти, браке, разводе: алгоритм действий

Обратиться с заявлением о повторной выдаче таких документов можно очно или через Дію и затем получить документ в ГЗАГС или по почте.

Координационный центр по предоставлению бесплатной правовой помощи разъяснил, как получить повторно утраченное свидетельство о рождении, смерти, браке, разводе.

Повторная выдача свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния, оригинал которого был украден, утерян, поврежден или уничтожен, осуществляются всеми отделами государственной регистрации актов гражданского состояния, дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями, которые находятся на подконтрольной Правительству Украины территории.

Обратиться с заявлением о повторной выдаче таких документов можно очно или через Дію и затем получить документ в ГЗАГС или по почте.

Очне звернення до ДРАЦС

Зверніться до відділу державної реєстрації актів цивільного стану.

Із собою візьміть:

оригінал паспорта;

ідентифікаційний код.

Сплатіть мито — 51 коп. (0,03 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян).

Напишіть заяву — зразок заяви надають співробітники ДРАЦСу.

Строк надання послуги — 1 робочий день.

На свідоцтві, що повторно видане, робиться відмітка «Повторно».

Повторно видане свідоцтво має таку саму юридичну силу, як і попередньо виданий документ.

У Дії

Через портал «Дія» можна відновити такі втрачені документи:

свідоцтво та витяг про народження;

свідоцтво та витяг про смерть;

свідоцтво про зміну імені;

свідоцтво про реєстрацію чи розірвання шлюбу.

Як це зробити:

авторизуйтеся на порталі Дія;

клікніть Послуги ➝ Довідки й витяги;

виберіть потрібний документ;

вкажіть, для кого документ і причину повторної видачі;

виберіть, де заберете документ;

оплатіть послугу;

підпишіть заяву Дія.Підписом або іншим КЕП.

За кілька днів можна забрати дублікат у ДРАЦС, який вказали при замовленні, чи у відділенні або кур’єром Укрпошти.

Внутрішньо переміщені особи мають право на усі види правничих послуг від системи безоплатної правничої допомоги — від консультацій до представництва інтересів у суді. Це право гарантує Закон України «Про безоплатну правничу допомогу».

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