Як отримати повторно втрачене свідоцтво про народження, смерть, шлюб, розлучення: алгоритм дій

Звернутися із заявою про повторну видачу таких документів можна очно або через Дію і потім отримати документ у ДРАЦС чи поштою.

Координаційний центр з надання безоплатної правової допомоги роз’яснив, як отримати повторно втрачене свідоцтво про народження, смерть, шлюб, розлучення.

Повторна видача свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану, оригінал якого було вкрадено, загублено, пошкоджено чи знищено, здійснюються усіма відділами державної реєстрації актів цивільного стану, дипломатичними представництвами і консульськими установами, які знаходяться на підконтрольній Уряду України території.

Звернутися із заявою про повторну видачу таких документів можна очно або через Дію і потім отримати документ у ДРАЦС чи поштою.

Очне звернення до ДРАЦС

Зверніться до відділу державної реєстрації актів цивільного стану.

Із собою візьміть:

оригінал паспорта;

ідентифікаційний код.

Сплатіть мито — 51 коп. (0,03 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян).

Напишіть заяву — зразок заяви надають співробітники ДРАЦСу.

Строк надання послуги — 1 робочий день.

На свідоцтві, що повторно видане, робиться відмітка «Повторно».

Повторно видане свідоцтво має таку саму юридичну силу, як і попередньо виданий документ.

У Дії

Через портал «Дія» можна відновити такі втрачені документи:

свідоцтво та витяг про народження;

свідоцтво та витяг про смерть;

свідоцтво про зміну імені;

свідоцтво про реєстрацію чи розірвання шлюбу.

Як це зробити:

авторизуйтеся на порталі Дія;

клікніть Послуги ➝ Довідки й витяги;

виберіть потрібний документ;

вкажіть, для кого документ і причину повторної видачі;

виберіть, де заберете документ;

оплатіть послугу;

підпишіть заяву Дія.Підписом або іншим КЕП.

За кілька днів можна забрати дублікат у ДРАЦС, який вказали при замовленні, чи у відділенні або кур’єром Укрпошти.

Внутрішньо переміщені особи мають право на усі види правничих послуг від системи безоплатної правничої допомоги — від консультацій до представництва інтересів у суді. Це право гарантує Закон України «Про безоплатну правничу допомогу».

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