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Мошенники от имени областных администраций собирают «помощь» на ВСУ: предостерегает МВД

09:13, 21 октября 2023
Злоумышленники «собирают помощь» для украинских защитников.
Мошенники от имени областных администраций собирают «помощь» на ВСУ: предостерегает МВД
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В Украине фиксируют случаи мошенничества от имени областных военных администраций, которые якобы «собирают помощь» для украинских защитников. Об этом сообщает Министерство внутренних дел.

Отмечается, что в последнее время предприниматели и начальники районных военных администраций стали чаще получать письма от якобы областных военных администраций с просьбой предоставить финансовую помощь для приобретения военного оборудования и амуниции для ВСУ.

В МВД сообщили, что это мошенники.

«Мошенники используют разные каналы коммуникации. Например, рассылают письма от имени главы областной военной администрации руководителям районных военных администраций или предпринимателям, звонят по телефону от имени председателей ОВА», - говорится в сообщении.

В этих сообщениях призывают предоставить финансовую помощь на нужды сил безопасности и обороны Украины. Причем часто называют конкретное подразделение, на нужды которого якобы необходимо собрать средства, перечень оборудования.

Министерство призывает проверять достоверность всех обращений от областных военных администраций по контактам, указанным на официальных ресурсах ОВА.

В случае получения подобных обращений следует обращаться в полицию.

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