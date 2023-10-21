Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Вакантні посади в штаті держустанов та в апаратах судів необхідно скоротити – Мінфін

В Уряді та Міністерстві фінансів наполягають на фінансуванні лише працюючих службовців.

Верховний Суд зробив висновок щодо закриття кримінального провадження у зв`язку із закінченням строків досудового розслідування

Норма КПК щодо закриття кримінального провадження у разі, якщо після повідомлення особі про підозру закінчився строк досудового розслідування, застосовується до кримінальних проваджень, які внесені до ЄРДР з 16 березня 2018 року.

Кабмін вніс зміни до Правил дорожнього руху

Передбачено нові обов’язки для водіїв.

ДБР запровадить електронну систему управління кримінальними провадженнями

Уряд перерозподілив видатки задля запровадження в Державному бюро розслідувань електронної системи управління кримінальними провадженнями.

Україна фактично формує для світу стандарти притягнення до відповідальності за злочини проти довкілля як воєнні злочини, - Андрій Костін

Наша країна об’єднує світ задля забезпечення невідворотності покарання для воєнних злочинців та створення відповідних стандартів притягнення до відповідальності тих, хто намагатиметься скоїти аналогічні злочини в інших частинах світу, - Генеральний прокурор України Андрій Костін.

  1. В Україні

Шахраї від імені обласних адміністрацій збирають «допомогу» на ЗСУ: застерігає МВС

09:13, 21 жовтня 2023
Зловмисники «збирають допомогу» для українських захисників.
Шахраї від імені обласних адміністрацій збирають «допомогу» на ЗСУ: застерігає МВС
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

В Україні фіксують випадки шахрайства від імені обласних військових адміністрацій, які нібито «збирають допомогу» для українських захисників. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

Зазначається, що останнім часом підприємці та начальники районних військових адміністрацій стали дедалі частіше отримувати листи від начебто обласних військових адміністрацій з проханням надати фінансову допомогу для придбання військового обладнання та амуніції для ЗСУ.

У МВС повідомили, що це шахраї.

«Шахраї використовують різні канали комунікації. Наприклад, розсилають листи від імені очільника обласної військової адміністрації керівникам районних військових адміністрацій чи підприємцям, телефонують від імені голів ОВА», - йдеться у повідомленні.

У цих повідомленнях закликають надати фінансову допомогу на потреби Сил безпеки та оборони України. При чому, часто називають конкретний підрозділ, на потреби якого нібито необхідно зібрати кошти, перелік обладнання.

Міністерство закликає перевіряти достовірність усіх звернень від обласних військових адміністрацій за контактами, вказаними на офіційних ресурсах ОВА.

У разі отримання подібних звернень варто звертатись до поліції.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олександр Яковлєв
    Олександр Яковлєв
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду