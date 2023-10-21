Шахраї від імені обласних адміністрацій збирають «допомогу» на ЗСУ: застерігає МВС

Зловмисники «збирають допомогу» для українських захисників.

В Україні фіксують випадки шахрайства від імені обласних військових адміністрацій, які нібито «збирають допомогу» для українських захисників. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

Зазначається, що останнім часом підприємці та начальники районних військових адміністрацій стали дедалі частіше отримувати листи від начебто обласних військових адміністрацій з проханням надати фінансову допомогу для придбання військового обладнання та амуніції для ЗСУ.

У МВС повідомили, що це шахраї.

«Шахраї використовують різні канали комунікації. Наприклад, розсилають листи від імені очільника обласної військової адміністрації керівникам районних військових адміністрацій чи підприємцям, телефонують від імені голів ОВА», - йдеться у повідомленні.

У цих повідомленнях закликають надати фінансову допомогу на потреби Сил безпеки та оборони України. При чому, часто називають конкретний підрозділ, на потреби якого нібито необхідно зібрати кошти, перелік обладнання.

Міністерство закликає перевіряти достовірність усіх звернень від обласних військових адміністрацій за контактами, вказаними на офіційних ресурсах ОВА.

У разі отримання подібних звернень варто звертатись до поліції.

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