Позивач програв справу в суді і пообіцяв знищити суддю

Неприємний для судової влади інцидент стався в Київській області.

Будівля Згурівського районного суду Київської області \ Джерело фото - Згурівський райсуд

Черговий неприємний для судової влади інцидент стався на початку жовтня в Київській області.

Як повідомила у Вищу раду правосуддя суддя Згурівського районного суду Київської області Ліна Кучерява, вона зіткнулася з погрозами зі сторони позивача, який отримав рішення суду не на свою користь.

2 жовтня 2023 року Ліна Кучерява розглянула цивільну справу за позовом про визнання права власності на майно в порядку спадкування. За наслідками розгляду справи судом було ухвалене рішення про відмову у задоволенні позовних вимог.

Після розгляду справи у приймальню судді на службовий телефон подзвонив позивач у вказаній справі і поцікавився результатом розгляду справи.

Помічник судді повідомила чоловіку про те, що суд відмовив йому у задоволенні позовних вимог.

Почувши відповідь помічника, чоловік почав кричати та нецензурно висловлюватися на адресу судді. Згідно з інформацією помічника судді, позивач також додав фразу на адресу судді: «Я її знищу!»

На наступний день, 3 жовтня, чоловік знов подзвонив на службовий телефон судді та повторив свої загрози. «Я її с**у знищу!» - прокричав він у трубку телефону, коли на дзвінок вирішила відповісти секретар судового засідання.

Також, Ліна Кучерява додала, що ще під час відповідного судового процесу звернула увагу на агресивну поведінку позивача, який неодноразово нецензурно висловлювався в залі судового засідання на адресу відповідачів та інших осіб.

Крім того, вже під час судових дебатів позивач намагався вплинути на суд, повідомивши, що в разі програшу справи йому «немає сенсу жити», тому суду потрібно «добре подумати» при прийнятті рішення.

Відтак, нецензурні висловлення та погрози позивача Ліна Кучерява розцінила як «відвертий прояв неповаги до суду», а також спробу залякування судді.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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