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Истец проиграл дело в суде и пообещал уничтожить судью

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Истец проиграл дело в суде и пообещал уничтожить судью

08:00, 23 октября 2023
Неприятный для судебной власти инцидент произошел в Киевской области.
Истец проиграл дело в суде и пообещал уничтожить судью
Здание Згуровского районного суда Киевской области \ Источник фото - Згуровский райсуд
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Очередной неприятный для судебной власти инцидент произошел в начале октября в Киевской области.

Как сообщила в Высший совет правосудия судья Згуровского районного суда Киевской области Лина Кучерявая, она столкнулась с угрозами со стороны истца, получившего решение суда не в свою пользу.

2 октября 2023 года Лина Кучерявая рассмотрела гражданское дело по иску о признании права собственности на имущество в порядке наследования. По результатам рассмотрения дела судом было принято решение об отказе в удовлетворении исковых требований.

После рассмотрения дела в приемную судьи по служебному телефону позвонил истец в указанном деле и поинтересовался результатом рассмотрения дела.

Помощник судьи сообщила мужчине о том, что суд отказал ему в удовлетворении исковых требований.

Услышав ответ помощника, мужчина начал кричать и нецензурно высказываться в адрес судьи. Согласно информации помощника судьи, истец также добавил фразу в адрес судьи: "Я ее уничтожу!"

На следующий день, 3 октября, мужчина снова позвонил на служебный телефон судьи и повторил свои угрозы. «Я ее с**у уничтожу!» – прокричал он в трубку телефона, когда на звонок решила ответить секретарь судебного заседания.

Также, Лина Кучерявая добавила, что еще во время соответствующего судебного процесса обратила внимание на агрессивное поведение истца, неоднократно нецензурно высказывавшегося в зале судебного заседания в адрес ответчиков и других лиц.

Кроме того, уже во время судебных прений истец попытался повлиять на суд, сообщив, что в случае проигрыша дела ему «нет смысла жить», поэтому суду нужно «хорошо подумать» при принятии решения.

Таким образом, нецензурные высказывания и угрозы истца Лина Кучерявая расценила как «откровенное проявление неуважения к суду», а также попытку запугивания судьи.

Автор: Вячеслав Хрипун

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