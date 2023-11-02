Игорь Клименко сообщил, какие автошколы могут закрыть

По словам главы МВД, сейчас производится анализ работы всех автошкол.

Фото: novyny.live

Министр внутренних дел Игорь Клименко отметил, что к сдаче теоретических экзаменов украинцы могут готовиться дома, не нужно ходить в автошколы и платить деньги. Об этом он сказал в интервью ukranews.com.

«Конечно, мы сейчас производим анализ работы всех автошкол. И автошколы, которые злоупотребляли или злоупотребляют своими полномочиями, будут закрыты», – подчеркнул он.

Игорь Клименко отметил, что экзамен будет проходить исключительно на новых автомобилях, оборудованных системами видео и аудиофиксации для того, чтобы минимизировать любое постороннее влияние на результаты сдачи.

«Это касается и теоретических экзаменов. Постороннее вмешательство практически невозможно. Но могу сказать, что параллельно мы организуем контроль над этими процессами. В ближайшее время мы введем горячую линию по работе сервисных услуг нашими подразделениями. Мы должны четко понимать, что страна должна быть нетерпима к любым коррупционным проявлениям, взяточничеству и вымогательству, поэтому наши граждане также должны формировать свою культуру отношения к коррупции», – заявил глава МВД.

Ранее назвали типичные ошибки автошкол и сервисных центров в ходе экзаменов на право управления автомобилем и при подготовке водителей.

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