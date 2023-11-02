Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд пояснив підхід до обчислення строку звернення до суду військовослужбовцями

Апеляційний суд залишив позов військовослужбовця без розгляду, зазначивши, що він пропустив строк в один місяць для звернення до суду за захистом своїх прав, - в свою чергу, Верховний Суд пояснив, як рахувати строки звернення до суду особами, що проходять військову службу.

Велика Палата ВС у справі за позовом Геннадія Труханова до ВРП вирішила, в якому складі КАС ВС має розглядати питання про повернення позовної заяви

ВП ВС зазначила, що інформація з Реєстру судових рішень свідчить про відсутність єдиної практики серед суддів Касаційного адміністративного суду Верховного Суду як суду першої інстанції стосовно складу суду, який має вирішувати питання про повернення позовної заяви у зв`язку з неусуненням її недоліків.

Класифікація посад державної служби: роз’яснення НАДС з найбільших актуальних питань

Як визначити класифікаційний код посади, як заповнити відомості класифікації посад, в які строки слід завершити класифікацію посад.

Верховний Суд відмовив військовослужбовцю, що отримав травму, пов`язану із захистом Батьківщини, у праві отримати одноразову грошову допомогу у зв`язку з інвалідністю

Верховний Суд підтримав позицію Міноборони і скасував рішення судів, що визнали за військовослужбовцем, який отримав травму, пов`язану із захистом Батьківщини, право на отримання одноразової грошової допомоги у зв`язку з інвалідністю.

Вища рада правосуддя призначила нового голову Служби судової охорони

Павла Малихіна підтримала більшість членів Вищої ради правосуддя.

  1. В Україні

Ігор Клименко повідомив, які автошколи можуть закрити

14:55, 2 листопада 2023
За словами глави МВС, зараз йде аналіз роботи всіх автошкіл.
Ігор Клименко повідомив, які автошколи можуть закрити
Фото: novyny.live
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко зазначив, що до здачі теоретичних іспитів українці можуть готуватися вдома, не треба ходити в автошколи і платити кошти. Про це він сказав в інтерв’ю ukranews.com.

«Звичайно, ми зараз робимо аналіз роботи всіх автошкіл. І ті автошколи, які зловживали або зловживають своїми повноваженнями, будуть закриті», – наголосив він.

Ігор Клименко зазначив, що іспит буде відбуватися виключно на нових автомобілях, обладнаних системами відео і аудіофіксації для того, щоб мінімізувати будь-який сторонній вплив на результати здачі.

«Це ж стосується і теоретичних іспитів. Стороннє втручання практично неможливе. Але можу сказати, що паралельно ми організуємо контроль за цими процесами. У найближчий час ми введемо «гарячу лінію» по роботі сервісних послуг нашими підрозділами. Ми маємо чітко розуміти, що країна має бути нетерпимою до будь-яких корупційних проявів, хабарництва і вимагання, тому наші громадяни також мають формувати свою культуру ставлення до корупції», – заявив глава МВС.

Нагадаємо, раніше назвали типові помилки автошкіл та сервісних центрів при іспитах на право керування та підготовці водіїв.

Підписуйтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Воловик
    Сергій Воловик
    голова Сумського окружного адміністративного суду
  • Едуард Смілянець
    Едуард Смілянець
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду