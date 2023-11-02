Ігор Клименко повідомив, які автошколи можуть закрити

За словами глави МВС, зараз йде аналіз роботи всіх автошкіл.

Фото: novyny.live

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко зазначив, що до здачі теоретичних іспитів українці можуть готуватися вдома, не треба ходити в автошколи і платити кошти. Про це він сказав в інтерв’ю ukranews.com.

«Звичайно, ми зараз робимо аналіз роботи всіх автошкіл. І ті автошколи, які зловживали або зловживають своїми повноваженнями, будуть закриті», – наголосив він.

Ігор Клименко зазначив, що іспит буде відбуватися виключно на нових автомобілях, обладнаних системами відео і аудіофіксації для того, щоб мінімізувати будь-який сторонній вплив на результати здачі.

«Це ж стосується і теоретичних іспитів. Стороннє втручання практично неможливе. Але можу сказати, що паралельно ми організуємо контроль за цими процесами. У найближчий час ми введемо «гарячу лінію» по роботі сервісних послуг нашими підрозділами. Ми маємо чітко розуміти, що країна має бути нетерпимою до будь-яких корупційних проявів, хабарництва і вимагання, тому наші громадяни також мають формувати свою культуру ставлення до корупції», – заявив глава МВС.

Нагадаємо, раніше назвали типові помилки автошкіл та сервісних центрів при іспитах на право керування та підготовці водіїв.

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