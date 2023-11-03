Мошенничество под видом предоставления финансовой помощи: в Киеве разоблачили злоумышленников, обманывавших переселенцев

Подозреваемые сняли со счетов граждан более 400 тысяч гривен.

Фото: npu.gov.ua

В Киеве полицейские разоблачили злоумышленников, обманывавших переселенцев. Они занимались мошенничеством под предлогом предоставления финансовой помощи. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

«Мужчина и женщина подыскивали в телеграмм-каналах переселенцев и предлагали получить якобы финансовую помощь от иностранных партнеров. Для этого жители переходили на фейковый фишинговый сайт, вводили реквизиты своих банковских карт и аферисты снимали все деньги с их счетов. По отлаженной схеме фигуранты ввели в заблуждение около полусотни граждан. Им грозит от 3 до 5 лет тюрьмы», — говорится в сообщении.

Так, в полицию Киева обратились представители одного из государственных банков, которые сообщили, что неизвестные, представляясь сотрудниками финансового учреждения, совершают мошеннические действия в отношении клиентов, - снимают деньги с их счетов. Следователи столичного главка полиции при оперативном сопровождении работников управления киберполиции в Киеве и процессуального руководства Киевской городской прокуратуры разоблачили двух аферистов.

«Подозреваемыми оказались жители Запорожья – 28-летний мужчина и 42-летняя женщина. Установлено, что соучастники создали фейковый фишинговый сайт по аналогу одного из известных государственных банков, а затем под видом работников этого банка подыскивали в телеграмм-каналах переселенцев и предлагали получить финансовую помощь от иностранных партнеров. Переходя по ссылке и вводя реквизиты своих банковских карт, граждане предоставляли аферистам доступ в банк, а те в свою очередь снимали деньги с их счетов. Установлено, что мошенники ввели в заблуждение 54 человека», - рассказал начальник отдела расследования преступлений общеуголовной направленности следственного управления полиции Киева Евгений Черняховский.

В общей сложности подозреваемые сняли со счетов граждан более 400 тысяч гривен. В ходе обысков по местам их проживания следователи изъяли блокноты с черновыми записями, документацию, удостоверяющую их преступную деятельность, компьютерную технику, мобильные телефоны и сим-карты. Проходят мероприятия по установлению других участников преступления, а также потерпевших.

Следователи полиции Киева сообщили злоумышленникам о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины - мошенничество, совершенное в условиях военного или чрезвычайного положения, что нанесло значительный ущерб потерпевшему. Санкция статьи предусматривает от 3 до 5 лет заключения. Досудебное расследование продолжается.

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