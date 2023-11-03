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Шахрайство під виглядом надання фінансової допомоги: у Києві викрили зловмисників, які ошукували переселенців

14:44, 3 листопада 2023
Підозрювані зняли з рахунків громадян більше 400 тисяч гривень.
Шахрайство під виглядом надання фінансової допомоги: у Києві викрили зловмисників, які ошукували переселенців
Фото: npu.gov.ua
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У Києві поліцейські викрили зловмисників, які ошукували переселенців. Вони займалися шахрайством під виглядом надання фінансової допомоги. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

«Чоловік та жінка підшукували у телеграм-каналах переселенців та пропонували отримати нібито фінансову допомогу від іноземних партнерів. Для цього мешканці переходили на фейковий фішинговий сайт, вводили реквізити своїх банківських карток та аферисти знімали усі гроші з їх рахунків. За налагодженою схемою фігуранти ввели в оману близько пів сотні громадян. Їм загрожує від 3 до 5 років ув’язнення», — йдеться у повідомленні.

Так, до поліції Києва звернулися представники одного з державних банків, які повідомили, що невідомі особи, представляючись співробітниками фінансової установи, скоюють шахрайські дії відносно клієнтів, - знімають гроші з їхніх рахунків. Слідчі столичного главку поліції за оперативного супроводження працівників управління кіберполіції у м. Києві та процесуального керівництва Київської міської прокуратури викрили двох аферистів.

«Підозрюваними виявилися мешканці Запоріжжя - 28-річний чоловік та 42-річна жінка. Встановлено, що співучасники створили фейковий фішинговий сайт за аналогом одного з відомих державних банків, а далі під виглядом працівників цього банку підшукували у телеграм-каналах переселенців та пропонували отримати нібито фінансову допомогу від іноземних партнерів. Переходячи за посиланням та вводячи реквізити своїх банківських карток, громадяни надавали аферистам доступ до банку, а ті в свою чергу знімали гроші з їх рахунків. Наразі встановлено, що шахраї ввели в оману 54 особи», - розповів начальник відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління поліції Києва Євген Черняхівський.

Загалом підозрювані зняли з рахунків громадян більше 400 тисяч гривень. В ході обшуків за місцями їх мешкання слідчі вилучили блокноти із чорновими записами, документацію, яка засвідчує їх злочинну діяльність, комп’ютерну техніку, мобільні телефони та сім-картки. Тривають заходи із встановлення інших учасників злочину, а також потерпілих.

Слідчі поліції Києва повідомили зловмисникам про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України - шахрайство, вчинене в умовах воєнного чи надзвичайного стану, що завдало значної шкоди потерпілому. Санкція статті передбачає від 3 до 5 років ув’язнення. Досудове розслідування триває.

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