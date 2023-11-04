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  1. В Украине

В Харьковской области будут судить сотрудницу полиции, которая пошла работать на оккупантов

10:17, 4 ноября 2023
Сотрудница полиции стала работать в незаконном правоохранительном органе.
В Харьковской области будут судить сотрудницу полиции, которая пошла работать на оккупантов
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В Харьковской области прокуратура утвердила и направила в суд обвинительный акт по экс-сотруднице полиции по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения.

Как сообщила Харьковская областная прокуратура, в июне прошлого года обвиняемая, будучи старшим оперуполномоченным отдела криминальной полиции Купянского РУП ГУНП в области, изменила присяге и по собственной инициативе пошла на сотрудничество с врагом.

«Находясь в оккупированном г. Купянск, предательница осуществляла патрулирование, обеспечивала прием заявлений и сообщений о преступлениях и событиях и их документальном оформлении в соответствии с российским законодательством, а также дежурила в незаконном правоохранительном органе.

Впоследствии женщина уже «официально трудоустроилась» и стала «и. о. старшего оперуполномоченного отдела уголовного розыска» в «УВД ВГА Харьковской области». На должности она преимущественно занималась возбуждением розыскных дел в соответствии с российским законодательством.

Впоследствии она вступила в должность «старшего оперуполномоченного отдела уголовного розыска Отдела полиции №1 (дислокация г. Купянск)» в оккупационном «правоохранительном» органе», - говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что предательница даже охраняла «порядок» в школе в Купянске во время проведения «Праздника первого звонка».

Служение на верность украинскому народу предательница променяла на зарплату в 60 тысяч рублей в месяц.

Обвиняемая уволена из органов Национальной полиции Украины. В настоящее время она находится в розыске.

Обвинительный акт будет рассмотрен в Червонозаводском районном суде г. Харькова.

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