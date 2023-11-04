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На Харківщині судитимуть поліцейську, яка пішла працювати на окупантів

10:17, 4 листопада 2023
Поліцейська стала працювати у незаконному правоохоронному органі.
На Харківщині судитимуть поліцейську, яка пішла працювати на окупантів
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У Харківській області прокуратура затвердила та направила до суду обвинувальний акт щодо експоліціянтки за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану.

Як повідомила Харківська обласна прокуратура, у червні минулого року обвинувачена, будучи старшим оперуповноваженим відділу кримінальної поліції Куп’янського РВП ГУНП в області, зрадила присязі та з власної ініціативи пішла на співпрацю з ворогом.

«Перебуваючи в окупованому м. Куп‘янськ, зрадниця здійснювала патрулювання, забезпечувала прийом заяв та повідомлень про злочини і події та їх документальне оформлення відповідно до російського законодавства, а також чергувала у незаконному правоохоронному органі.

Згодом жінка вже «официально трудоустроилась» та стала «и. о. старшего оперуполномоченного отдела уголовного розыска» в «УВД ВГА Харьковской области». На «посаді» вона переважно займалась заведенням розшукових справ відповідно до російського законодавства.

Згодом вона обійняла посаду «старшего оперуполномоченного отдела уголовного розыска Отдела полиции №1 (дислокация г. Купянск)» в окупаційному «правоохоронному» органі», - сказано у повідомленні.

У прокуратурі додали, що зрадниця навіть охороняла «порядок» у школі у Куп’янську під час проведення «Праздника первого звонка».

Служіння на вірність українському народу зрадниця проміняла на зарплату в 60 тисяч російських рублів на місяць.

Обвинувачену звільнено з органів Національної поліції України. Наразі вона перебуває у розшуку.

Обвинувальний акт розглядатимуть у Червонозаводському районному суді м. Харкова.

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