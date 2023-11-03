Боєприпаси для систем ППО NASAMS та РСЗВ HIMARS: США оголосили про новий пакет допомоги Україні на 425 млн

Україна отримає новий пакет військової допомоги, до якого також входять артилерійські снаряди, протитанкові системи, патрони для стрілецької зброї, тощо.

США оголосили про виділення нового пакету військової допомоги для України. Його загальна вартість становить 425 млн доларів, повідомляє Пентагон.

"Сьогодні Міністерство оборони оголосило про додаткову допомогу у сфері безпеки для задоволення критично важливих потреб України в галузі безпеки та оборони. Це включає в себе скорочення допомоги у сфері безпеки із запасів Міністерства оборони на суму до 125 мільйонів доларів для задоволення невідкладних бойових потреб України", - йдеться у повідомленні.

Також виділено 300 мільйонів доларів із коштів Ініціативи сприяння безпеці України (USAI) для зміцнення протиповітряної оборони України в довгостроковій перспективі.

Пакет допомоги включає:

Додаткові боєприпаси для національних перспективних зенітно-ракетних систем (NASAMS);

Додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);

Артилерійські снаряди калібру 155 і 105 мм;

Ракети з трубчастим запуском, оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW);

Протитанкові комплекси "Джавелін" і АТ-4;

Понад 3 мільйони патронів до стрілецької зброї та гранат;

Підривні боєприпаси для розчищення перешкод;

Протипіхотні боєприпаси M18A1 Claymore;

12 вантажівок для перевезення важкого обладнання;

Спорядження для холодної погоди;

Запасні частини, технічне обслуговування та інше польове обладнання.

Нагадаємо, що Палата представників США ухвалила проект про військову допомогу для Ізраїлю окремо від допомоги для України, незважаючи на застереження демократів, що цей законопроєкт не має шансів на прийняття в Сенаті.

Посол США в Україні Бріджит Брінк повідомила, що корупція в Україні не зачепила військову допомогу від США.

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