Боеприпасы для систем ПВО NASAMS и РСЗО HIMARS: США объявили о новом пакете помощи Украине на 425 млн

Соединенные Штаты выделили новый пакет военной помощи для Украины, в который также входят артиллерийские снаряды, противотанковые системы.

США объявили о выделении нового пакета военной помощи Украине. Его общая стоимость составляет 425 млн долларов, сообщает Пентагон.

"Сегодня Министерство обороны объявило о дополнительной помощи в сфере безопасности для удовлетворения критически важных потребностей Украины в области безопасности и обороны. Это включает сокращение помощи в сфере безопасности из запасов Министерства обороны на сумму до 125 миллионов долларов для удовлетворения неотложных боевых потребностей Украины", – говорится в сообщении.

Также выделено 300 миллионов долларов из средств Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) для укрепления противовоздушной обороны Украины в долгосрочной перспективе.

Пакет помощи включает:

Дополнительные боеприпасы для национальных перспективных зенитно-ракетных систем (NASAMS);

Дополнительные боеприпасы для артиллерийских ракетных систем (HIMARS);

Артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 мм;

Ракеты с трубчатым запуском, оптическим отслеживанием и проводной наводкой (TOW);

Противотанковые комплексы "Джавелин" и АТ-4;

Более 3 миллионов патронов к стрелковому оружию и гранатам;

Подрывные боеприпасы для расчистки помех;

Противопехотные боеприпасы M18A1 Claymore;

12 грузовиков для перевозки тяжелого оборудования;

Снаряжение для холодной погоды;

Запасные части, техническое обслуживание и другое полевое оборудование.

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