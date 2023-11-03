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ВККС утвердила новую форму декларации добропорядочности судьи после 5 часов дискуссий

В новой форме декларации добропорядочности судьи появились новые утверждения о языке, об рф и оккупированных территориях, о действиях по приобретению гражданства другого государства, об имуществе, которым лицо пользуется.

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Высший совет правосудия обратился по поводу отсутствия в проекте Бюджета на 2024 год необходимых расходов к председателю Комитета Верховной Рады и отметил, что ему нужно еще 2173,1 кв. м дополнительной площади для того, чтобы качественно работать.

В органах судейского управления пока не решили, нужно ли увольнять заместителей руководителей аппаратов судов

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Верховная Рада по предложению Владимира Зеленского аннулирует Консульскую конвенцию между Украиной и рф

Консульская конвенция, в частности, предусматривала предоставление правовой помощи в случае задержания, ареста или любого другого ограничения свободы граждан на территории аккредитующего государства.

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Боеприпасы для систем ПВО NASAMS и РСЗО HIMARS: США объявили о новом пакете помощи Украине на 425 млн

18:26, 3 ноября 2023
Соединенные Штаты выделили новый пакет военной помощи для Украины, в который также входят артиллерийские снаряды, противотанковые системы.
Боеприпасы для систем ПВО NASAMS и РСЗО HIMARS: США объявили о новом пакете помощи Украине на 425 млн
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США объявили о выделении нового пакета военной помощи Украине. Его общая стоимость составляет 425 млн долларов, сообщает Пентагон.

"Сегодня Министерство обороны объявило о дополнительной помощи в сфере безопасности для удовлетворения критически важных потребностей Украины в области безопасности и обороны. Это включает сокращение помощи в сфере безопасности из запасов Министерства обороны на сумму до 125 миллионов долларов для удовлетворения неотложных боевых потребностей Украины", – говорится в сообщении.

Также выделено 300 миллионов долларов из средств Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) для укрепления противовоздушной обороны Украины в долгосрочной перспективе.

Пакет помощи включает:

  • Дополнительные боеприпасы для национальных перспективных зенитно-ракетных систем (NASAMS);
  • Дополнительные боеприпасы для артиллерийских ракетных систем (HIMARS);
  • Артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 мм;
  • Ракеты с трубчатым запуском, оптическим отслеживанием и проводной наводкой (TOW);
  • Противотанковые комплексы "Джавелин" и АТ-4;
  • Более 3 миллионов патронов к стрелковому оружию и гранатам;
  • Подрывные боеприпасы для расчистки помех;
  • Противопехотные боеприпасы M18A1 Claymore;
  • 12 грузовиков для перевозки тяжелого оборудования;
  • Снаряжение для холодной погоды;
  • Запасные части, техническое обслуживание и другое полевое оборудование.

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