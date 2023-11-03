Боеприпасы для систем ПВО NASAMS и РСЗО HIMARS: США объявили о новом пакете помощи Украине на 425 млн

США объявили о выделении нового пакета военной помощи Украине. Его общая стоимость составляет 425 млн долларов, сообщает Пентагон.
"Сегодня Министерство обороны объявило о дополнительной помощи в сфере безопасности для удовлетворения критически важных потребностей Украины в области безопасности и обороны. Это включает сокращение помощи в сфере безопасности из запасов Министерства обороны на сумму до 125 миллионов долларов для удовлетворения неотложных боевых потребностей Украины", – говорится в сообщении.
Также выделено 300 миллионов долларов из средств Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) для укрепления противовоздушной обороны Украины в долгосрочной перспективе.
Пакет помощи включает:
- Дополнительные боеприпасы для национальных перспективных зенитно-ракетных систем (NASAMS);
- Дополнительные боеприпасы для артиллерийских ракетных систем (HIMARS);
- Артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 мм;
- Ракеты с трубчатым запуском, оптическим отслеживанием и проводной наводкой (TOW);
- Противотанковые комплексы "Джавелин" и АТ-4;
- Более 3 миллионов патронов к стрелковому оружию и гранатам;
- Подрывные боеприпасы для расчистки помех;
- Противопехотные боеприпасы M18A1 Claymore;
- 12 грузовиков для перевозки тяжелого оборудования;
- Снаряжение для холодной погоды;
- Запасные части, техническое обслуживание и другое полевое оборудование.
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