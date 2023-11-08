Назвали дату открытия магазинов H&M в Киеве

Сеть магазинов H&M возобновляет свою работу в Киеве.

В четверг, 9 ноября, шведская сеть магазинов одежды H&M начнет возобновлять работу в Киеве.

В ТРЦ Lavina Mall жители столицы заметили рекламную вывеску с датой открытия магазина. Соответствующее видео они обнародовали в соцсетях.

Отметим, о точной дате открытия магазинов в компании не называли. При этом в МИД заявляли, что магазины H&M возобновят работу в Украине уже в ноябре.

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