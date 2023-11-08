Назвали дату відкриття магазинів H&M у Києві

Мережа магазинів H&M відновлює свою роботу у Києві.

У четвер, 9 листопада, шведська мережа магазинів одягу H&M почне відновлювати роботу у Києві.

У ТРЦ «Lavina Mall» жителі столиці помітили рекламну вивіску з датою відкриття магазину. Відповідне відео вони оприлюднили у соцмережах.

Зазначимо, про точну дату відкриття магазинів у компанії не називали. При цьому у МЗС заявляли, що магазини H&M відновлять роботу в Україну вже у листопаді.

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