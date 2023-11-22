В Украине в следующем году проведут публичные консультации по охране культурного наследия

Елена Шуляк отметила, что нынешняя законодательная база не позволяет защищать такие объекты эффективно, в результате чего важные памятки сносят ради застройки.

В Украине в 2024 году хотят провести публичные консультации по поводу изменений законодательства в сфере охраны культурного наследия. Нынешняя законодательная база не позволяет защищать такие объекты эффективно, в результате чего важные памятки сносят ради бездумной застройки. Об этом заявила глава Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления Елена Шуляк.

По ее словам, крайне важной задачей на сегодняшний день является актуализация историко-архитектурных опорных планов в украинских исторических городах. Ведь даже в Киеве и Львове они не имеют формы и наполнения, чтобы быть действенным инструментом для защиты культурного наследия.

Также следует разработать ряд постановлений по использованию территорий памятников, зон охраны, буферных зон, памятников и других порядков и постановлений, необходимых для надлежащего управления в сфере охраны культурного наследия.

Кроме того, большой проблемой остается то, что, несмотря на происходящие в Украине процессы цифровизации, до сих пор отсутствует единый электронный реестр памятников, не проведена инвентаризация памятников и документации на них.

«Этот тот минимум, который нужно реализовать, чтобы достопримечательности не уничтожались. Но и этого недостаточно в полной мере. У каждого украинского города, у каждой общины есть своя специфика в этом плане, поэтому для эффективной защиты культурного наследия законодательную базу, которая будет эффективно регулировать этот больной вопрос, нужно обсуждать с ними - с общинами и общественностью. Потому мы и будем проводить такие консультации», - пояснила нардеп.

Она также отметила, что при проведении публичных консультаций в сфере охраны культурного наследия активно будут использоваться опыт и наработка публичных консультаций, которые проводились в этом году для усовершенствования государственной программы «єВідновлення».

Многие нюансы работы программы, на которые указали представители общественности и нуждающиеся в доработке, были учтены. Поэтому законодательная база, необходимая для реализации " єВідновлення", постоянно дополняется и актуализируется. В результате все больше граждан, имеющих право на компенсацию, начинают ее получать.

Также практика проведения публичных консультаций показала, как в удобном и доступном формате можно обсудить вопросы с большим количеством заинтересованных сторон и граждан со всей Украины.

«Мы надеемся, что сможем добиться таких же результатов в защите объектов культурного наследия. Поэтому будем обсуждать мероприятия, наиболее актуальные для охраны наших памятников - создание Единого электронного реестра недвижимых памятников Украины, введение обязательного мониторинга исторических зданий органами местной власти с последующим внесением данных в систему и публичную подотчетность органов охраны культурного наследия», – подчеркнула Шуляк.

И добавила, что публичные консультации как форму народной демократии и народовластия можно и нужно применять не только для улучшения ситуации в сферах охраны культурного наследия и усовершенствования тех или иных государственных программ для населения, но и во многих других и совершенно разных проектах. Впрочем, для этого нужно как можно быстрее принять закон о публичных консультациях. Соответствующий законопроект - №4254, уже готовый ко второму чтению и в первом квартале 2024 года есть все шансы, что депутаты Верховной рады его поддержат.

«Публичные консультации – это не больно и не страшно. Более того, у публичных консультаций есть много форм, которые в мире успешно практикуются - кроме проведения их так сказать "вживую", есть электронные, бумажные, опросы и т.д. К тому же можно делать публичные консультации на уровне Верховной Рады - по зарегистрированным законопроектам», - подчеркнула Шуляк.

Впрочем, нардеп подчеркнула, что сейчас в Украине, согласно последним исследованиям, наиболее популярными формами прямой демократии есть общественные слушания и собрания граждан. Публичные консультации также считаются эффективными, но не очень популярными. Поэтому это нужно исправлять, подытожила она.

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