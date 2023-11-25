В ГСЧС показали последствия массированной атаки дронов рф на Киев, фото

В Соломенском районе столицы произошло разрушение крыши детского сада, а в Днепровском районе произошло падение обломка на лестничную клетку 27 этажного жилого дома.

Как ранее мы писали, в ночь на 25 ноября российские оккупационные войска атаковали Киев дронами-камикадзе. В результате падения обломков пострадали несколько человек, возникли пожары в разных районах столицы.

Главное управление ГСЧС Украины в Киеве сообщило, что падение обломков зафиксировано в Соломенском и Днепровском районах столицы.

В общей сложности этой ночью спасатели выезжали на вызовы по ликвидации последствий вражеских обстрелов 15 раз.

«Соломенский район: произошло разрушение крыши детского сада на площади 100 кв. м, ликвидирован пожар тремя очагами на площади 2 кв.м;

По другому адресу произошло падение обломка около пятиэтажки, в результате взрывной волны повреждены 4 автомобиля и выбиты окна в доме с 1 по 5 этажа. На 2-м этаже специалисты ГСЧС спасли 2 женщины, которые были заблокированы в квартире.

Днепровский район, произошло падение обломка на лестничную клетку 27 этажного жилого дома, также поврежден технический этаж», - говорится в сообщении.

Спасатели добавили, что на месте событий было привлечено 81 спасатель и 17 ед. техники.

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